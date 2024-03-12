Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nikol-pashinyanНикол Пашинян
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yerevanЕреван
armeniyaАрмения
azerbaidzhanАзербайджан
Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  38174 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  53213 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  106968 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  124370 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  122191 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113957 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114132 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105261 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189028 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177765 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Новости по теме
Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

  •  5275 просмотра
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

  •  7421 просмотра
россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

  •  4940 просмотра
Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

  •  7817 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

  •  11472 просмотра
Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

  •  11200 просмотра
В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

  •  11002 просмотра
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

  •  9996 просмотра
Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

  •  12489 просмотра
Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

  •  11761 просмотра

Популярные

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  130903 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

  •  113494 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

  •  113518 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

  •  110715 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

  •  105872 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  100110 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  130903 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  168797 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  253560 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  253360 просмотра

Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.

Новости Мира •   •  5275 просмотра
Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.

Общество •   •  7421 просмотра
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

россия запретила въезд в страну 347 высокопоставленным чиновникам из Латвии, Литвы и Эстонии, включая премьер-министрами и министрами иностранных дел, из-за их "враждебной политики" лоббирования санкций, вмешательства во внутренние дела рф и сноса советских памятников.

Новости Мира •   •  4940 просмотра
россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

В Киеве обезврежена преступная организация, которая занималась информационной диверсией в пользу фсб, более 15 членов которой, в том числе настоятель киевской церкви УПЦ (МП), были задержаны за распространение прокремлевских нарративов, разжигание религиозной вражды и оправдание войны России против Украины.

политика •   •  7817 просмотра
Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове был слышен звук взрыва во время воздушной тревоги.

Война •   •  11472 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф, указав, что такие действия набирают обороты и будут продолжаться.

Война •   •  11200 просмотра
Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

После пожара, вызванного атакой беспилотника, была остановлена крупная установка по переработке нефти на НПЗ компании "лукойл" в нижегородской области, составляющая 53% от общей мощности завода.

Война •   •  11002 просмотра
В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не собирался хранить секретные документы после ухода с поста вице-президента, и в отчете специального прокурора признается, что Байден "точно" помнит, но при этом отказывается выдвигать против него обвинения.

Новости Мира •   •  9996 просмотра
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Главное управление разведки Минобороны сейчас проверяет информацию о вероятном сбитии российского истребителя Су-27 над Белгородской областью.

Война •   •  12489 просмотра
Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

Зеленский считает, что путин может начать наземную операцию в неядерных странах, таких как Молдова или страны Балтии, чтобы дестабилизировать их и усилить свои позиции на переговорах.

политика •   •  11761 просмотра
Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове