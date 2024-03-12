Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

В Ереване допускают выход из Организации Договора о коллективной безопасности, если так и не получат объяснения от ОДКБ относительно их "зоны ответственности" в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Armenpress, передает УНН.

Детали

Пашинян напомнил, что Ереван фактически заморозил свою деятельность в ОДКБ. Поэтому сейчас Армения не участвует в заседаниях структуры, не имеет постоянного представителя в ОДКБ, не использует свою квоту для назначения заместителя генсека и не высказывает мнения относительно документов, циркулирующих в ОДКБ.

Политические решения и позиции не следует путать с юридическими процессами - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что у Армении к ОДКБ одно требование - уточнить зону ответственности структуры в стране.

Все проблемы возникли с того момента, когда мы подняли вопрос о том, какова зона ответственности ОДКБ в Республике Армения, и не получили ответа на этот вопрос. Ереван просит, ожидает и требует, чтобы партнеры по ОДКБ дали ответ на один вопрос: какова зона ответственности организации в Армении - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян отметил, что если в ОДКБ смогут дать ответ, какова сфера ответственности организации в отношении Армении, и это будет соответствовать представлениям Еревана, то "вопрос будет решен".

Если же нет, Армения выйдет из ОДКБ. Когда - сказать не могу" - подчеркнул премьер Армении.

Дополнение

Пашинян пояснил, что до войны с Азербайджаном Армения считала, что может рассчитывать на поддержку в случае посягательств на ее суверенную территорию и это является реальной "красной линией", но после событий последних лет разочаровалась "отсутствием реакции", предусмотренной уставом ОДКБ.

Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян

Впоследствии были новые конфликты с Азербайджаном в ноябре 2021, сентябре 2022 года. Однако Ереван снова не получил должной поддержки.

Напомним

По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе и стремится к более тесным связям с Западом.