Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в ЄС
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі і прагне тісніших зв'язків із Заходом.
Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші звʼязки із Заходом. Про це в інтерв'ю телеканалу TRT World заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, передає УНН.
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Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі
За його словами, у Вірменії сьогодні є проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників. Водночас за його словами, "ніхто не може передбачити, чим закінчаться такі процеси".
Доповнення
Восени минулого року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія шукає інших партнерів у сфері безпеки, однак поки не виходить з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній росією Організації Договору про колективну безпеку.