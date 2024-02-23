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Вірменія "фактично заморозила" участь в ОДКБ - Пашинян

Київ • УНН

 • 22914 перегляди

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній росією Організації Договору про колективну безпеку.

Вірменія "фактично заморозила" участь в ОДКБ - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю телеканалу France 24, що Вірменія "фактично заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), пише УНН.

Деталі

За словами Пашиняна, цей договір про безпеку не виконав свої задачі щодо Вірменії, особливо у 2021-2022 роках.

"І, очевидно, це не могло залишитися для нас непоміченим, сьогодні на практиці ми фактично заморозили нашу участь у цьому договорі, в цій організації", - сказав Пашинян у відповідь на запитання, чи думає вийти з "договору про колективну безпеку, у якому домінує москва".

На запитання щодо можливого закриття російської військової бази на території Вірменії Пашинян не дав конкретної відповіді. "Що стосується бази, це не в межах цього договору", - сказав Пашинян, додавши: "Ми не говоримо про це зараз".

Доповнення

У лютому в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph Пашинян припустив, що Вірменія може переосмислити своє членство в ОДКБ. У 2023 році країна проігнорувала свою участь у двох навчаннях та у мінському саміті у листопаді. У кремлі висловили "жаль" з цього приводу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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