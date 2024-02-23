Армения "фактически заморозила" участие в ОДКБ - Пашинян
Киев • УНН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой россией Организации Договора о коллективной безопасности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Армения "фактически заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет УНН.
Детали
По словам Пашиняна, этот договор о безопасности не выполнил свои задачи в отношении Армении, особенно в 2021-2022 годах.
"И, очевидно, это не могло остаться для нас незамеченным, сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации", - сказал Пашинян в ответ на вопрос, думает ли выйти из "договора о коллективной безопасности, в котором доминирует москва".
На вопрос о возможном закрытии российской военной базы на территории Армении Пашинян не дал конкретного ответа. "Что касается базы, это не в рамках этого договора", - сказал Пашинян, добавив: "Мы не говорим об этом на данный момент".
Дополнение
В феврале в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян предположил, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ. В 2023 году страна проигнорировала свое участие в двух учениях и в минском саммите в ноябре. В кремле выразили "сожаление" по этому поводу.
Армения "фактически заморозила" участие в ОДКБ - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой россией Организации Договора о коллективной безопасности.
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