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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в ЕС

Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в ЕС

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 12:15  •  6980 просмотра

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По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе и стремится к более тесным связям с Западом.

Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе и стремится наладить более тесные связи с Западом. Об этом в интервью телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает УНН.

Детали 

Сегодня в Армении широко обсуждается много новых возможностей, и не будет секретом, если я скажу, что это включает членство в Европейском Союзе

- заявил Мирзоян.

По его словам, у Армении сегодня есть проевропейские стремления, поэтому ей важно расширять круг партнеров и союзников. В то же время по его словам, "никто не может предсказать, чем закончатся такие процессы".

Дополнение 

Осенью прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, однако пока не выходит из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
nikol-pashinyanНикол Пашинян
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yerevanЕреван
armeniyaАрмения
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