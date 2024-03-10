Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в ЕС

Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе и стремится наладить более тесные связи с Западом. Об этом в интервью телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает УНН.

Детали

Сегодня в Армении широко обсуждается много новых возможностей, и не будет секретом, если я скажу, что это включает членство в Европейском Союзе - заявил Мирзоян.

По его словам, у Армении сегодня есть проевропейские стремления, поэтому ей важно расширять круг партнеров и союзников. В то же время по его словам, "никто не может предсказать, чем закончатся такие процессы".

Дополнение

Осенью прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, однако пока не выходит из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.