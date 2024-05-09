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Вірменія відмовилася від фінансування ОДКБ у 2024 році

Вірменія відмовилася від фінансування ОДКБ у 2024 році

Київ • УНН

 • 23169 перегляди

Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.

Вірменія у 2024 році не фінансуватиме програми Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомляють агентства Factor.am та News.am з посиланням на прес-секретаря МЗС Вірменії Ані Бадалян, передає УНН.

Деталі

За словами Бадалян, Вірменія "утримається від приєднання до рішення від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ на 2024 рік", що рівнозначно відмові від участі у фінансуванні діяльності цієї організації. При цьому, як зазначив представник МЗС країни, Єреван "не заперечуватиме проти ухвалення цього рішення в обмеженому форматі".

Представник ОДКБ повідомив , що організація в курсі рішення Вірменії про зупинення фінансування, але Єреван все ж таки залишається членом організації.

Доповнення

У лютому 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що держава "заморозила" участь у ОДКБ. Приводом для цього, за словами Пашиняна, стало те, що організація не виконала своїх зобов'язань щодо безпеки Вірменії, особливо у 2021-му та 2022 роках, що, як зазначив він, не могло залишитися поза увагою.

Прем'єр Вірменії задався питанням, чому країна досі в ОДКБ 23.04.24, 11:46 • 20863 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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