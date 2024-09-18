Из-за того, что ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении, страна заморозила свое участие в объединении. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на втором мировом армянском саммите, сообщает УНН с ссылкой на "Новости-Армения".

Мы заморозили свое участие не только по той причине, что ОДКБ не выполняет своих оборонных обязательств перед Арменией, но и потому, что по нашему мнению ОДКБ создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении - заявил Пашинян.

По его словам, относительно восстановления отношений Армении в ОДКБ разворачивается много обсуждений.

"Я и ранее заявлял, что мы возобновим свое участие только в том случае, когда на поднятые вопросы будут даны конкретные ответы. После этого прошло ровно два года, ответы не только не даны, но и очевидно, что не будут даны. И чем дольше будут затягиваться и чем более неубедительными будут ответы, тем больше вероятность, что с каждой секундой мы приближаемся к точке невозврата и ни у кого не будет легитимного права обвинить нас в этом", - подчеркнул Пашинян.

Напомним

С февраля Армения заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности, которую возглавляет рф. Летом Пашинян выступил с заявлением, что Армения может выйти из ОДКБ. Он сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

А в сентябре он заявил, что частью политической повестки дня страны стал вопрос вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул важность сотрудничества с ЕС и выразил надежду на прогресс в переговорах по визовой либерализации.

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