Киев • УНН
Премьер-министр Армении заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ из-за угрозы безопасности и суверенитету. Пашинян подчеркнул, что возобновление участия возможно только после получения конкретных ответов на поставленные вопросы.
Из-за того, что ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении, страна заморозила свое участие в объединении. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на втором мировом армянском саммите, сообщает УНН с ссылкой на "Новости-Армения".
Мы заморозили свое участие не только по той причине, что ОДКБ не выполняет своих оборонных обязательств перед Арменией, но и потому, что по нашему мнению ОДКБ создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении
По его словам, относительно восстановления отношений Армении в ОДКБ разворачивается много обсуждений.
"Я и ранее заявлял, что мы возобновим свое участие только в том случае, когда на поднятые вопросы будут даны конкретные ответы. После этого прошло ровно два года, ответы не только не даны, но и очевидно, что не будут даны. И чем дольше будут затягиваться и чем более неубедительными будут ответы, тем больше вероятность, что с каждой секундой мы приближаемся к точке невозврата и ни у кого не будет легитимного права обвинить нас в этом", - подчеркнул Пашинян.
Напомним
С февраля Армения заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности, которую возглавляет рф. Летом Пашинян выступил с заявлением, что Армения может выйти из ОДКБ. Он сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".
А в сентябре он заявил, что частью политической повестки дня страны стал вопрос вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул важность сотрудничества с ЕС и выразил надежду на прогресс в переговорах по визовой либерализации.
4 роки білорусь таємно озброювала Азербайджан, що підштовхнуло Пашиняна заявити про вихід з ОДКБ - Politico14 июня 2024, 11:43 • 14133 просмотра