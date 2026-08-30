Вірменія прискорює "розворот" від росії до ЄС - розвідка

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Вірменія продовжує дистанціюватися від росії та поглиблювати співпрацю з Європейським Союзом і США. Водночас росія зберігає значні економічні та військові важелі впливу на країну, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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24 серпня прем’єр-міністр Нікол Пашинян, представляючи програму уряду на 2026–2031 роки, заявив, що Вірменія має намір у найближчому майбутньому розпочати процедуру подання заявки на вступ до Європейського Союзу. За його словами, спочатку Єреван планує подати заявку та отримати відповідь Брюсселя щодо можливої дорожньої карти, після чого питання членства може бути винесене на референдум.

Цей курс став продовженням рішення парламенту Вірменії, який ще у 2025 році підтримав закон про початок процесу європейської інтеграції. У новій програмі уряду росія вже не фігурує як безумовний стратегічний партнер. Пашинян пояснював зміну підходу подіями останніх років, зокрема відсутністю очікуваної підтримки з боку москви та ОДКБ під час загострення на вірмено-азербайджанському кордоні у 2022 році.

Окремим ударом по довірі до росії стали події 2023 року в Нагірному Карабасі, коли Азербайджан встановив повний контроль над регіоном, попри присутність російських миротворців.

У 2024 році Вірменія фактично заморозила участь в Організації договору про колективну безпеку. Єреван не бере участі у низці засідань структури, не призначає представників на передбачені для країни посади та не сплачує членські внески. Формально, однак, Вірменія залишається членом ОДКБ.

На парламентських виборах у червні 2026 року партія Пашиняна "Громадянський договір" зберегла більшість, що дозволило уряду продовжити прозахідний зовнішньополітичний курс.

Паралельно загострилися економічні суперечності з росією. У 2026 році російська сторона запроваджувала обмеження на постачання низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, рибної та алкогольної продукції.

Пашинян попереджав, що односторонні торговельні обмеження можуть поставити під сумнів ефективність спільного ринку Євразійського економічного союзу. Водночас Єреван поки офіційно не заявляв про намір вийти з ЄАЕС.

На тлі торговельних проблем Євросоюз заявляв про готовність допомогти Вірменії розширювати доступ до європейського ринку. Крім того, ЄС передбачив сотні мільйонів євро на транспортні, економічні та інфраструктурні проєкти у країні.

Водночас говорити про повне зникнення російського впливу поки передчасно.

росія залишається одним із найбільших торговельних партнерів Вірменії. Значною залишається і залежність у сфері енергетики: "Газпром Армения" контролює газотранспортну систему країни, а російський газ продовжує відігравати ключову роль у її енергозабезпеченні.

Крім того, у Гюмрі продовжує працювати 102-га російська військова база, угода щодо розміщення якої діє до 2044 року. Єреван наразі офіційно не ставив питання про її закриття.

Вірменія водночас поступово перебирає під власний контроль функції, які раніше виконували російські структури. Російські прикордонники вже залишили аеропорт "Звартноц" і низку пунктів пропуску.

Єреван також поглиблює співпрацю з ЄС у сфері безпеки. У 2026 році Євросоюз запустив у Вірменії нову цивільну місію, яка має допомагати протидіяти кібератакам, інформаційному втручанню та іншим гібридним загрозам.

Паралельно розширюється співпраця зі США. У травні Вірменія та Сполучені Штати уклали розширену хартію стратегічного партнерства, яка передбачає взаємодію у сфері оборони, безпеки, енергетики, технологій і розвитку транспортних маршрутів.

Контекст

Одним із ключових напрямів нової зовнішньої політики Єревана залишається нормалізація відносин з Азербайджаном і Туреччиною.

У 2025 році Вірменія та Азербайджан парафували текст мирної угоди, однак станом на кінець серпня 2026 року остаточний договір ще не підписаний і не ратифікований.

Також поки не відбулося повного відкриття сухопутного кордону між Вірменією та Туреччиною, хоча сторони поступово відновлюють торговельні та транспортні зв’язки.

Вірменія дедалі активніше інтегрується у західні політичні та економічні структури, однак росія поки зберігає суттєві позиції в економіці, енергетиці та військовій сфері країни.

Вірменія готується до історичного кроку: Пашинян заговорив про заявку на вступ до ЄС