Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Армению. Вероятно поездка в Ереван состоится в марте. Об этом пишет армянское издание factor.am, передает УНН.

По данным нашего надежного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, но дата визита окончательно не подтверждена. Сейчас ведутся переговоры с украинской стороной относительно срока. Ожидается, что Владимир Зеленский будет в Ереване в марте. - сообщает армянское СМИ.

Детали

Журналисты также отметили, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать эту информацию, когда ему задали вопрос относительно президентского визита. Сначала ему спросили о возможном влиянии российско-украинской войны на Южный Кавказ, на что дипломат ответил:

"На самом деле сейчас есть многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней ты сам услышишь новости, будешь знать, что будет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна будет делать все для урегулирования и стабилизации региона". - сказал Валерий Лобач.

На вопрос журналиста, имеет ли он в виду возможный визит Президента Украины, Валерий Лобач ответил: