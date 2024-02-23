Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте, согласно сообщениям украинских и армянских СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Армению. Вероятно поездка в Ереван состоится в марте. Об этом пишет армянское издание factor.am, передает УНН.
По данным нашего надежного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, но дата визита окончательно не подтверждена. Сейчас ведутся переговоры с украинской стороной относительно срока. Ожидается, что Владимир Зеленский будет в Ереване в марте.
Детали
Журналисты также отметили, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать эту информацию, когда ему задали вопрос относительно президентского визита. Сначала ему спросили о возможном влиянии российско-украинской войны на Южный Кавказ, на что дипломат ответил:
"На самом деле сейчас есть многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней ты сам услышишь новости, будешь знать, что будет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна будет делать все для урегулирования и стабилизации региона".
На вопрос журналиста, имеет ли он в виду возможный визит Президента Украины, Валерий Лобач ответил:
Могу только сказать, что весна принесет много позитивных событий в Армению
Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте, согласно сообщениям украинских и армянских СМИ.
ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие
Авария произошла возле населенного пункта Старый Ярычев на автодороге Киев - Чоп, есть пострадавшие.
Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"
Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.
Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50
Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета
Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.
ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба
Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.
НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга
Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.
Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ
Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.
Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата
Около 20. 00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, рф, произошло падение двух летательных аппаратов.
В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки
Мэр Днепра объявил день траура 24 февраля после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки российского беспилотника, который попал в многоэтажку и предприятие в городе.