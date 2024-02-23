Фон дер Ляєн та прем’єр Бельгії сьогодні перебуватимуть у Польщі
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кру відвідають Польщу 23 лютого, щоб обговорити протести фермерів, допомогу Україні та використання Польщею коштів на відновлення.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 23 лютого перебуватиме у Польщі із офіційним візитом. З нею прибуває прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Очікується, що під час зустрічей зокрема говоритимуть про протести фермерів та Україну. Також вони мають намір відвідати Україну.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю, 23 лютого, перебуватиме у Польщі з офіційним візитом. Урсула фон дер Ляєн прибуває разом із Александром Де Кроо, прем’єр-міністром Бельгії, який відповідає за роботу ЄС у цьому півріччі
Повідомляється, що однією з головних тем переговорів будуть важливі для Польщі справи, тобто розблокування коштів з Національного плану реконструкції, що дасть змогу розблокувати виплати зі спільних коштів ЄС.
Відомо, що Брюссель прийме першу польську заявку на виплату понад 6 млрд євро. Проте рішення мають спочатку ухвалити комісари ЄС, а це має статися наступного тижня.
Також очікується, що переговори стосуватимуться протестів фермерів та України. Тим більше, що візит голови Єврокомісії та прем’єр-міністра Бельгії відбувається напередодні другої річниці нападу росії на Україну. Також Урсула фон дер Ляєн і Александр Де Кроо мають намір відвідати Україну.
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву щодо фермерських протестів та зауважив, що це "європейська проблема, яку має вирішувати Єврокомісія".