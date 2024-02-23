Фон дер Ляєн та прем’єр Бельгії сьогодні перебуватимуть у Польщі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10988 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74151 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156810 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154959 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127442 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134539 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86195 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93494 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99098 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89812 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4984 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3890 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7048 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6118 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6224 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154964 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225056 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374278 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310449 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4000 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15325 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32155 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28920 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127445 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Фон дер Ляєн та прем’єр Бельгії сьогодні перебуватимуть у Польщі

Київ • УНН

 • 28548 перегляди

Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кру відвідають Польщу 23 лютого, щоб обговорити протести фермерів, допомогу Україні та використання Польщею коштів на відновлення.

Фон дер Ляєн та прем’єр Бельгії сьогодні перебуватимуть у Польщі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 23 лютого перебуватиме у Польщі із офіційним візитом. З нею прибуває прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Очікується, що під час зустрічей зокрема говоритимуть про протести фермерів та Україну. Також вони мають намір відвідати Україну.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю, 23 лютого, перебуватиме у Польщі з офіційним візитом. Урсула фон дер Ляєн прибуває разом із Александром Де Кроо, прем’єр-міністром Бельгії, який відповідає за роботу ЄС у цьому півріччі

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що однією з головних тем переговорів будуть важливі для Польщі справи, тобто розблокування коштів з Національного плану реконструкції, що дасть змогу розблокувати виплати зі спільних коштів ЄС.

Відомо, що Брюссель прийме першу польську заявку на виплату понад 6 млрд євро. Проте рішення мають спочатку ухвалити комісари ЄС, а це має статися наступного тижня.  

Також очікується, що переговори стосуватимуться протестів фермерів та України. Тим більше, що візит голови Єврокомісії та прем’єр-міністра Бельгії відбувається напередодні другої річниці нападу росії на Україну. Також Урсула фон дер Ляєн і Александр Де Кроо мають намір відвідати Україну.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву щодо фермерських протестів та зауважив, що це "європейська проблема, яку має вирішувати Єврокомісія". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,616.13