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Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:46  •  3620 просмотра

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Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 23 февраля будет находиться в Польше с официальным визитом. С ней прибывает премьер-министр Бельгии Александром Де Кроо. Ожидается, что во время встреч в частности будут говорить о протестах фермеров и Украине. Также они намерены посетить Украину.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Polskie Radio.  

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 23 февраля, будет находиться в Польше с официальным визитом. Урсула фон дер Ляйен прибывает вместе с Александром Де Кроо, премьер-министром Бельгии, который отвечает за работу ЕС в этом полугодии

- говорится в сообщении.

Сообщается, что одной из главных тем переговоров будут важные для Польши дела, то есть разблокирование средств из Национального плана реконструкции, что позволит разблокировать выплаты из общих средств ЕС.

Известно, что Брюссель примет первую польскую заявку на выплату более 6 млрд евро. Однако решение должны сначала принять комиссары ЕС, а это должно произойти на следующей неделе.  

Также ожидается, что переговоры будут касаться протестов фермеров и Украины. Тем более, что визит председателя Еврокомиссии и премьер-министра Бельгии происходит накануне второй годовщины нападения России на Украину. Также Урсула фон дер Ляйен и Александр Де Кроо намерены посетить Украину.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о фермерских протестахв и отметил, что это "европейская проблема, которую должна решать Еврокомиссия". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Фон дер Ляєн та прем’єр Бельгії сьогодні перебуватимуть у Польщі
Von der Leyen and Belgian Prime Minister to visit Poland today
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Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

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