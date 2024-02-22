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Фермери мають рацію: Дуда висловився щодо блокади на кордоні і наголосив, що проблему має вирішувати Єврокомісія

Київ • УНН

 • 44005 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.

Фермери мають рацію: Дуда висловився щодо блокади на кордоні і наголосив, що проблему має вирішувати Єврокомісія

Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву щодо фермерських протестів та зуважив, що це "європейська проблема, яку має вирішувати Єврокомісія", передає УНН із посиланням на канцелярію президента Польщі.

"Ми спілкувалися з прем'єр-міністром Дональдом Туском  про зустріч з українською владою. Я вважаю, що це перш за все європейська проблема, яку має вирішувати Єврокомісія", - сказав Дуда в інтерв'ю PolsatNewsPL.

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На мою думку президента Польщі, "фермери мають рацію".

"Для них вихід товарів з України на наш ринок, які його заполонять, означає колапс. Це надзвичайно важливе питання для польських фермерів, але не тільки – ми перша країна, але ці товари йдуть на ширший – європейський – ринок", - зазначив Дуда.

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Президент України Володимир Зеленський доручив уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі, а також додав, що готовий прибути й сам, аби підтримати діалог щодо ситуації з блокадою

Нагадаємо

Протести на україно-польсьокму кордоні посилилися в останні тижні. На початку цього місяця протестувальники зупинили три українські вантажівки з зерном, що прямували до Литви, розсипавши частину вантажу. Минулого тижня фермери у Вроцлаві закидали яйцями плакат із закликом до солідарності з Україною.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський попередив на вихідних, що його уряд розглядає можливість запровадження торговельних обмежень на польський імпорт у відповідь на перебої на кордоні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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