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У березні Шмигаль та Туск зустрінуться для обговорення польської блокади українського кордону

Київ • УНН

 • 24095 перегляди

Прем'єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль та Дональд Туск зустрінуться у Варшаві наступного місяця, щоб обговорити питання, пов'язані з українсько-польським кордоном та торгівлею.

У березні Шмигаль та Туск зустрінуться для обговорення польської блокади українського кордону

Наступного місяця у Варшаві відбудеться зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його польського колеги Дональда Туска. Про це Туск розповів на пресконференції, пише polsatnews, передає УНН.

Деталі

За словами Туска, запропонована зустріч на кордоні з Володимиром Зеленським не відбудеться.

Зеленський разом з урядом готовий приїхати на кордон з Польщею, Туска та Дуду теж закликає прибути21.02.24, 16:35 • 107407 переглядiв

Я чітко дав зрозуміти. Я перебуваю в контакті з Єврокомісією, це наша спільна угода з президентом Дудою(...) 28 березня відбудеться зустріч представників польського та українського урядів. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів

- розповів Туск. 

За його словами, останніми днями він провів низку зустрічей з лідерами кількох країн. Він також запевнив у "постійному контакті" з президентом Анджеєм Дудою. 

Доповнення

Також Туск наголосив, що він всіма силами шукає варіанти для забезпечення  інтересів польських фермерів. Він підкреслив, що аграрії можуть покластись на його уряд.

Окремо він розкритикував проросійських учасників акцій протесту. 

МЗС Польщі оприлюднило заяву щодо антиукраїнських та пропутінських гасел на протестах фермерів21.02.24, 16:02 • 23691 перегляд

Я ніколи не погоджуся на одне – ми не можемо дозволити тим, хто відкрито і безсоромно підтримує Путіна, дискредитує нас, поляків і протестувальників, бути активними на кордоні з Україною

- заявив Туск. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але Україна дотримується цього.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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