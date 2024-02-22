У березні Шмигаль та Туск зустрінуться для обговорення польської блокади українського кордону
Київ • УНН
Прем'єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль та Дональд Туск зустрінуться у Варшаві наступного місяця, щоб обговорити питання, пов'язані з українсько-польським кордоном та торгівлею.
Наступного місяця у Варшаві відбудеться зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його польського колеги Дональда Туска. Про це Туск розповів на пресконференції, пише polsatnews, передає УНН.
Деталі
За словами Туска, запропонована зустріч на кордоні з Володимиром Зеленським не відбудеться.
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Я чітко дав зрозуміти. Я перебуваю в контакті з Єврокомісією, це наша спільна угода з президентом Дудою(...) 28 березня відбудеться зустріч представників польського та українського урядів. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів
За його словами, останніми днями він провів низку зустрічей з лідерами кількох країн. Він також запевнив у "постійному контакті" з президентом Анджеєм Дудою.
Доповнення
Також Туск наголосив, що він всіма силами шукає варіанти для забезпечення інтересів польських фермерів. Він підкреслив, що аграрії можуть покластись на його уряд.
Окремо він розкритикував проросійських учасників акцій протесту.
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Я ніколи не погоджуся на одне – ми не можемо дозволити тим, хто відкрито і безсоромно підтримує Путіна, дискредитує нас, поляків і протестувальників, бути активними на кордоні з Україною
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив, зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але Україна дотримується цього.