В марте Шмыгаль и Туск встретятся для обсуждения польской блокады украинской границы

В следующем месяце в Варшаве состоится встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его польского коллеги Дональда Туска. Об этом Туск рассказал на пресс-конференции, пишет polsatnews, передает УНН.

Детали

По словам Туска, предложенная встреча на границе с Владимиром Зеленским не состоится.

Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть

Я четко дал понять. Я нахожусь в контакте с Еврокомиссией, это наше совместное соглашение с президентом Дудой (...) 28 марта состоится встреча представителей польского и украинского правительств. Должны найти общее решение, чтобы сохранить интересы польских фермеров - рассказал Туск.

По его словам, в последние дни он провел ряд встреч с лидерами нескольких стран. Он также заверил в "постоянном контакте" с президентом Анджеем Дудой.

Дополнение

Также Туск отметил, что он всеми силами ищет варианты для обеспечения интересов польских фермеров. Он подчеркнул, что аграрии могут положиться на его правительство.

Отдельно он раскритиковал пророссийских участников акций протеста.

МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Я никогда не соглашусь на одно - мы не можем позволить тем, кто открыто и бесстыдно поддерживает Путина, дискредитирует нас, поляков и протестующих, быть активными на границе с Украиной - заявил Туск.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но Украина придерживается этого.