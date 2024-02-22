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В марте Шмыгаль и Туск встретятся для обсуждения польской блокады украинской границы

В марте Шмыгаль и Туск встретятся для обсуждения польской блокады украинской границы

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 11:31  •  7051 просмотра

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Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск встретятся в Варшаве в следующем месяце, чтобы обсудить вопросы, связанные с украинско-польской границей и торговлей.

В следующем месяце в Варшаве состоится встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его польского коллеги Дональда Туска. Об этом Туск рассказал на пресс-конференции, пишет polsatnews, передает УНН.

Детали

По словам Туска, предложенная встреча на границе с Владимиром Зеленским не состоится.

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Я четко дал понять. Я нахожусь в контакте с Еврокомиссией, это наше совместное соглашение с президентом Дудой (...) 28 марта состоится встреча представителей польского и украинского правительств. Должны найти общее решение, чтобы сохранить интересы польских фермеров

- рассказал Туск. 

По его словам, в последние дни он провел ряд встреч с лидерами нескольких стран. Он также заверил в "постоянном контакте" с президентом Анджеем Дудой. 

Дополнение

Также Туск отметил, что он всеми силами ищет варианты для обеспечения  интересов польских фермеров. Он подчеркнул, что аграрии могут положиться на его правительство.

Отдельно он раскритиковал пророссийских участников акций протеста. 

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Я никогда не соглашусь на одно - мы не можем позволить тем, кто открыто и бесстыдно поддерживает Путина, дискредитирует нас, поляков и протестующих, быть активными на границе с Украиной

- заявил Туск. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но Украина придерживается этого.

Владимир Омельченко

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У березні Шмигаль та Туск зустрінуться для обговорення польської блокади українського кордону
Shmyhal and Tusk to meet in March to discuss Polish blockade of Ukrainian border
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В марте Шмыгаль и Туск встретятся для обсуждения польской блокады украинской границы

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