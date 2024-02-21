Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши, а также добавил, что готов прибыть и сам, чтобы поддержать диалог о ситуации с блокадой, передает УНН.

"... поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать.

Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", - заявил Зеленский.

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Президент Украины также обратился к Еврокомиссии: нужно сохранить единство в Европе.

"Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что достаточно москвы на наших землях и достаточно недоразумений.

"Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство. Нам нужны решения – между нами, Украиной и Польшей, и на уровне всей Европы", - сказал Зеленский.

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