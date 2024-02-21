Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть
Киев • УНН
Зеленский поручил украинскому правительству быть на границе с Польшей до 24 февраля и пригласил польского президента и премьер-министра присоединиться к нему там для продолжения диалога по вопросам национальной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши, а также добавил, что готов прибыть и сам, чтобы поддержать диалог о ситуации с блокадой, передает УНН.
"... поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать.
Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", - заявил Зеленский.
В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф21 февраля 2024, 13:50 • 61413 просмотров
Президент Украины также обратился к Еврокомиссии: нужно сохранить единство в Европе.
"Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что достаточно москвы на наших землях и достаточно недоразумений.
"Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство. Нам нужны решения – между нами, Украиной и Польшей, и на уровне всей Европы", - сказал Зеленский.
"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы21 февраля 2024, 11:24 • 28272 просмотра
Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть
Зеленский поручил украинскому правительству быть на границе с Польшей до 24 февраля и пригласил польского президента и премьер-министра присоединиться к нему там для продолжения диалога по вопросам национальной безопасности.
Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос
Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.
Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.
Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами
Спасатели все еще ищут одного человека, который, вероятно, оказался под завалами в результате российского артиллерийского обстрела Краматорска, в результате которого были ранены восемь человек.
Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп
Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.
Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств
Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.
Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.
ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian
Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей на оккупированные территории, согласно проекту 13-го пакета санкций против россии.
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке
Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.