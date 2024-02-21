"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, где обсудил блокаду польской границы, поставки вооружения и ситуацию на фронте, сообщил сам Глава государства в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокировка на польской границе. С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии". "Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права его пошатнуть", - подчеркнул он.

Также, по его словам, обсудили вопросы фронта и вооружения.

"Фронт. Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад Главкома Александра Сырского о ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки", - указал Глава государства.

"Ситуация в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях. Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизни!" - добавил он.

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