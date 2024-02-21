"Визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко": Зеленський обговорив на селекторі блокаду польського кордону
Київ • УНН
Президент Зеленський провів селекторну нараду з урядовцями, щоб обговорити блокаду на польському кордоні, детально проаналізувати ситуацію та визначити подальші кроки, оборонне постачання та ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де обговорив блокаду польського кордону, постачання озброєння та ситуацію на фронті, повідомив сам Глава держави у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко
Президент наголосив, що "лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії". "Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - підкреслив він.
Також, з його слів, обговорили питання фронту та озброєння.
"Фронт. Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки", - вказав Глава держави.
"Ситуація в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях. Дякую всім, хто підтримує людей і захищає життя!", - додав він.
Польща та Україна проводять екстрені переговори через блокаду прикордонних переходів польськими фермерами21.02.24, 12:33 • 31582 перегляди