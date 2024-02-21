"Визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко": Зеленський обговорив на селекторі блокаду польського кордону

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де обговорив блокаду польського кордону, постачання озброєння та ситуацію на фронті, повідомив сам Глава держави у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії". "Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - підкреслив він.

Також, з його слів, обговорили питання фронту та озброєння.

"Фронт. Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки", - вказав Глава держави.

"Ситуація в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях. Дякую всім, хто підтримує людей і захищає життя!", - додав він.

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