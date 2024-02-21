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Польща та Україна проводять екстрені переговори через блокаду прикордонних переходів польськими фермерами

Польща та Україна проводять екстрені переговори через блокаду прикордонних переходів польськими фермерами

Київ • УНН

 • 31582 перегляди

Польські та українські урядовці провели екстрені переговори для вирішення суперечки щодо блокування прикордонних переходів, спричиненого протестами польських фермерів проти імпорту продовольства з України.

Новий коаліційний уряд Польщі закликав Україну використати переговори 21 лютого щоб запропонувати нові гарантії питань експорту продовольства, який з точки зору представників польского агросектору підриває сільське господарство країни. В уряді України вказали, що  протестувальники польської сторони демонструють ознаки "неконтрольованості", - польскі фермери здійснюють саботаж експорту продовольства, критичного для України, яка протистоїть агресії рф.

Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

За даними видання, міністри сільського господарства Польщі та України повинні були провести екстрені переговори в середу з приводу ситуації блокади польськими фермерами прикордонних переходів з Україною в рамках нової суперечки щодо імпорту зерна.

Протестувальники на шести автомобільних переходах заблокували або зірвали проїзд близько 7 000 вантажівок, які очікували на в'їзд до Польщі з України, і близько 2 500, які намагалися проїхати в зворотному напрямку. Демонстрації також призвели до перебоїв з українським імпортом, що надходив до Польщі залізницею.

Сільськогосподарські протести досягли апогею минулої доби, коли деякі польські фермери висипали українське зерно з вантажних поїздів. У відповідь посол України в Польщі закликав польську поліцію покарати фермерів, причетних до актів саботажу проти експорту продовольства, критично важливого для країни, яка протистоїть навалі російських загарбників.

Олексій Кубраков, міністр інфраструктури України, звинуватив протестувальників у тому, що вони "вийшли з-під контролю".

Новий коаліційний уряд Польщі закликав Україну використати переговори в середу в невідомому місці, щоб запропонувати нові гарантії того, що її експорт продовольства не підірве польське сільське господарство.

Прем'єр-міністр Дональд Туск запропонував повну підтримку військових зусиль України, але без шкоди для фермерів та інших внутрішніх економічних інтересів, пише Financial Times. У матеріалі зокрема вказується, що до коаліції Туска входять політики, які представляють фермерів. Наприклад Міхал Колодзейчак, який заснував фермерський рух "Agrounia". Протести, в яких брала участь "Agrounia", спонукали колишній польський уряд запровадити односторонню заборону на імпорт українського зерна в квітні 2023 року, що порушило спільну торговельну політику ЄС.

У вівторок Колодзейчак заявив в інтерв'ю телеканалу Polsat, що "ми не хочемо придушити протести, ми просто хочемо вирішити проблему".

Цікавий момент: на одному протесті фермерів біля кордону Польщі з Чехією фермер вивісив на своєму тракторі прапор Радянського Союзу та плакат із проханням про допомогу у президента росії володимира путіна. Пізніше міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що проросійського протестувальника буде притягнуто до відповідальності.

За словами президента України Володимира Зеленського, як пише Financial Times, демонстрації були "відвертим висміюванням" над українцями, які намагаються зберегти свою економіку на плаву під обстрілом росії. У ситуації військового протистояння рф, коли комерційні та вантажні рейси призупинені, а її порти заблоковані, саме західні кордони важливі для України, для торгівлі і подорожей.

Україна запускає новий маршрут по Дунаю для збільшення експорту в умовах блокади польського кордону - Кубраков21.02.24, 09:39 • 28803 перегляди

Доповнення

Наприкінці 2023 року тисячі вантажівок були змушені стояти в чергах на прикордонних переходах між двома країнами через блокування польськими далекобійниками за підтримки фермерів, які скаржилися на недобросовісну конкуренцію з боку українських водіїв. Уряд Туска вплинув на далекобійників припинити свій протест у січні 2024 року.

Контекст

Польські фермери домагаються припинення безмитного імпорту продовольства з України, а також скасування обмежень ЄС на використання пестицидів і добрив, пов'язаних зі зміною клімату.

Брюссель погодився встановити ліміти на імпорт української птиці, м'яса та цукру з червня у відповідь на протести фермерів, які також відбулися в десятці інших країн ЄС.

З точки зору українського уряду, що останні вимоги Польщі є необґрунтованими, оскільки Україна дотримується попередньої домовленості про перевірку того, що експорт зерна йде транзитом через Польщу, а не наповнює її внутрішній ринок.

Нагадаємо

Блокада польського кордону: Варшава визнала, що українське зерно не залишається в Польщі. За словами заступника профільного польського міністра, повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, попри ембарго, не підтвердилися.

Варшава не виключає подальших обмежень на український експорт21.02.24, 12:03 • 31105 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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