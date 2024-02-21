Варшава не виключає подальших обмежень на український експорт
Київ • УНН
Польща попередила Україну, що може запровадити додаткові обмеження на українську продукцію, якщо не буде досягнуто домовленості.
Сьогодні м'яч на боці України: або вона хоче домовитись із Польщею, або польській стороні доведеться запровадити додаткові обмеження на імпорт українських товарів, заявив у вівторок заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
У програмі Polsat News заступнику міністра сільського господарства, серед іншого, поставили запитання: чи розглядає польський уряд питання щодо запровадження одностороннього ембарго на імпорт додаткових агропродовольчих товарів з України. Колодзейчак нагадав, що до Польщі не можна ввозити пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.
Він повідомив, що у середу міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський проведе переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським.
Сьогодні м'яч на боці України. Або з нами хочуть домовитися, або нам доведеться запроваджувати додаткові обмеження
Він також оголосив про переговори з протестуючими фермерами, які розпочнуться наступного тижня.
Доповнення
У вівторок по всій Польщі пройшли численні протести фермерів, які, зокрема, блокували дороги, швидкісні автомагістралі та пункти пропуску на кордоні з Україною. Фермери виступають проти припливу українських товарів, а також європейської політики, пов'язаної із так званим "Зеленим курсом".