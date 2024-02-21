Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт
Киев • УНН
Польша предупредила Украину, что может ввести дополнительные ограничения на украинскую продукцию, если не будет достигнута договоренность.
Сегодня мяч на стороне Украины: или она хочет договориться с Польшей, или польской стороне придется ввести дополнительные ограничения на импорт украинских товаров, заявил во вторник заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
В программе Polsat News заместителю министра сельского хозяйства, среди прочего, задали вопрос: рассматривает ли польское правительство вопрос о введении одностороннего эмбарго на импорт дополнительных агропродовольственных товаров из Украины. Колодзейчак напомнил, что в Польшу нельзя ввозить пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.
Он сообщил, что в среду министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.
Сегодня мяч на стороне Украины. Или с нами хотят договориться, или нам придется вводить дополнительные ограничения
Он также объявил о переговорах с протестующими фермерами, которые начнутся на следующей неделе.
Дополнение
Во вторник по всей Польше прошли многочисленные протесты фермеров, которые, в частности, блокировали дороги, скоростные автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против притока украинских товаров, а также европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".
Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт
Польша предупредила Украину, что может ввести дополнительные ограничения на украинскую продукцию, если не будет достигнута договоренность.
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