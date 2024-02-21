Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт

Сегодня мяч на стороне Украины: или она хочет договориться с Польшей, или польской стороне придется ввести дополнительные ограничения на импорт украинских товаров, заявил во вторник заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

В программе Polsat News заместителю министра сельского хозяйства, среди прочего, задали вопрос: рассматривает ли польское правительство вопрос о введении одностороннего эмбарго на импорт дополнительных агропродовольственных товаров из Украины. Колодзейчак напомнил, что в Польшу нельзя ввозить пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Он сообщил, что в среду министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

Сегодня мяч на стороне Украины. Или с нами хотят договориться, или нам придется вводить дополнительные ограничения - добавил Колодзейчак.

Он также объявил о переговорах с протестующими фермерами, которые начнутся на следующей неделе.

Дополнение

Во вторник по всей Польше прошли многочисленные протесты фермеров, которые, в частности, блокировали дороги, скоростные автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против притока украинских товаров, а также европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".