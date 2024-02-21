Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами

Новое коалиционное правительство Польши призвало Украину использовать переговоры 21 февраля чтобы предложить новые гарантии по вопросам экспорта продовольствия, который с точки зрения представителей польского агросектора подрывает сельское хозяйство страны. В правительстве Украины указали, что протестующие польской стороны демонстрируют признаки "неконтролируемости", - польские фермеры осуществляют саботаж экспорта продовольствия, критического для Украины, которая противостоит агрессии РФ.

Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, министры сельского хозяйства Польши и Украины должны были провести экстренные переговоры в среду по поводу ситуации блокады польскими фермерами пограничных переходов с Украиной в рамках нового спора по импорту зерна.

Протестующие на шести автомобильных переходах заблокировали или сорвали проезд около 7 000 грузовиков, ожидавших въезда в Польшу из Украины, и около 2 500, которые пытались проехать в обратном направлении. Демонстрации также привели к перебоям с украинским импортом, поступавшим в Польшу по железной дороге.

Сельскохозяйственные протесты достигли апогея за прошедшие сутки, когда некоторые польские фермеры высыпали украинское зерно из грузовых поездов. В ответ посол Украины в Польше призвал польскую полицию наказать фермеров, причастных к актам саботажа против экспорта продовольствия, критически важного для страны, которая противостоит нашествию российских захватчиков.

Алексей Кубраков, министр инфраструктуры Украины, обвинил протестующих в том, что они "вышли из-под контроля".

Новое коалиционное правительство Польши призвало Украину использовать переговоры в среду в неизвестном месте, чтобы предложить новые гарантии того, что ее экспорт продовольствия не подорвет польское сельское хозяйство.

Премьер-министр Дональд Туск предложил полную поддержку военных усилий Украины, но без ущерба для фермеров и других внутренних экономических интересов, пишет Financial Times. В материале в частности указывается, что в коалицию Туска входят политики, которые представляют фермеров. Например Михал Колодзейчак, который основал фермерское движение "Agrounia". Протесты, в которых участвовала "Agrounia", побудили бывшее польское правительство ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в апреле 2023 года, что нарушило общую торговую политику ЕС.

Во вторник Колодзейчак заявил в интервью телеканалу Polsat, что "мы не хотим подавить протесты, мы просто хотим решить проблему".

Интересный момент: на одном протесте фермеров у границы Польши с Чехией фермер вывесил на своем тракторе флаг Советского Союза и плакат с просьбой о помощи у президента России Владимира Путина. Позже министр внутренних дел Польши заявил, что пророссийский протестующий будет привлечен к ответственности.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, как пишет Financial Times, демонстрации были "откровенным высмеиванием" над украинцами, которые пытаются сохранить свою экономику на плаву под обстрелом России. В ситуации военного противостояния рф, когда коммерческие и грузовые рейсы приостановлены, а ее порты заблокированы, именно западные границы важны для Украины, для торговли и путешествий.

Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

Дополнение

В конце 2023 года тысячи грузовиков были вынуждены стоять в очередях на пограничных переходах между двумя странами из-за блокирования польскими дальнобойщиками при поддержке фермеров, которые жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны украинских водителей. Правительство Туска повлияло на дальнобойщиков прекратить свой протест в январе 2024 года.

Контекст

Польские фермеры добиваются прекращения беспошлинного импорта продовольствия из Украины, а также отмены ограничений ЕС на использование пестицидов и удобрений, связанных с изменением климата.

Брюссель согласился установить лимиты на импорт украинской птицы, мяса и сахара с июня в ответ на протесты фермеров, которые также состоялись в десятке других стран ЕС.

С точки зрения украинского правительства, последние требования Польши являются необоснованными, поскольку Украина придерживается предварительной договоренности о проверке того, что экспорт зерна идет транзитом через Польшу, а не наполняет ее внутренний рынок.

Напомним,

Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше. По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.

Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт