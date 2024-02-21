Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами
Киев • УНН
Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора о блокировании пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.
Новое коалиционное правительство Польши призвало Украину использовать переговоры 21 февраля чтобы предложить новые гарантии по вопросам экспорта продовольствия, который с точки зрения представителей польского агросектора подрывает сельское хозяйство страны. В правительстве Украины указали, что протестующие польской стороны демонстрируют признаки "неконтролируемости", - польские фермеры осуществляют саботаж экспорта продовольствия, критического для Украины, которая противостоит агрессии РФ.
Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
По данным издания, министры сельского хозяйства Польши и Украины должны были провести экстренные переговоры в среду по поводу ситуации блокады польскими фермерами пограничных переходов с Украиной в рамках нового спора по импорту зерна.
Протестующие на шести автомобильных переходах заблокировали или сорвали проезд около 7 000 грузовиков, ожидавших въезда в Польшу из Украины, и около 2 500, которые пытались проехать в обратном направлении. Демонстрации также привели к перебоям с украинским импортом, поступавшим в Польшу по железной дороге.
Сельскохозяйственные протесты достигли апогея за прошедшие сутки, когда некоторые польские фермеры высыпали украинское зерно из грузовых поездов. В ответ посол Украины в Польше призвал польскую полицию наказать фермеров, причастных к актам саботажа против экспорта продовольствия, критически важного для страны, которая противостоит нашествию российских захватчиков.
Алексей Кубраков, министр инфраструктуры Украины, обвинил протестующих в том, что они "вышли из-под контроля".
Новое коалиционное правительство Польши призвало Украину использовать переговоры в среду в неизвестном месте, чтобы предложить новые гарантии того, что ее экспорт продовольствия не подорвет польское сельское хозяйство.
Премьер-министр Дональд Туск предложил полную поддержку военных усилий Украины, но без ущерба для фермеров и других внутренних экономических интересов, пишет Financial Times. В материале в частности указывается, что в коалицию Туска входят политики, которые представляют фермеров. Например Михал Колодзейчак, который основал фермерское движение "Agrounia". Протесты, в которых участвовала "Agrounia", побудили бывшее польское правительство ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в апреле 2023 года, что нарушило общую торговую политику ЕС.
Во вторник Колодзейчак заявил в интервью телеканалу Polsat, что "мы не хотим подавить протесты, мы просто хотим решить проблему".
Интересный момент: на одном протесте фермеров у границы Польши с Чехией фермер вывесил на своем тракторе флаг Советского Союза и плакат с просьбой о помощи у президента России Владимира Путина. Позже министр внутренних дел Польши заявил, что пророссийский протестующий будет привлечен к ответственности.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, как пишет Financial Times, демонстрации были "откровенным высмеиванием" над украинцами, которые пытаются сохранить свою экономику на плаву под обстрелом России. В ситуации военного противостояния рф, когда коммерческие и грузовые рейсы приостановлены, а ее порты заблокированы, именно западные границы важны для Украины, для торговли и путешествий.
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Дополнение
В конце 2023 года тысячи грузовиков были вынуждены стоять в очередях на пограничных переходах между двумя странами из-за блокирования польскими дальнобойщиками при поддержке фермеров, которые жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны украинских водителей. Правительство Туска повлияло на дальнобойщиков прекратить свой протест в январе 2024 года.
Контекст
Польские фермеры добиваются прекращения беспошлинного импорта продовольствия из Украины, а также отмены ограничений ЕС на использование пестицидов и удобрений, связанных с изменением климата.
Брюссель согласился установить лимиты на импорт украинской птицы, мяса и сахара с июня в ответ на протесты фермеров, которые также состоялись в десятке других стран ЕС.
С точки зрения украинского правительства, последние требования Польши являются необоснованными, поскольку Украина придерживается предварительной договоренности о проверке того, что экспорт зерна идет транзитом через Польшу, а не наполняет ее внутренний рынок.
Напомним,
Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше. По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.
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Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами
Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора о блокировании пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.
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