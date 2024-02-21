Блокада польського кордону: Варшава визнала, що українське зерно не залишається в Польщі

Повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, попри ембарго, не підтвердилися, заявив у вівторок заступник міністра сільського господарства країни Міхал Колодзейчак. Він запропонував фермерам протестувати на іншому кордоні, не обов’язково українському, пише УНН з посиланням на PAP.

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Колодзейчак зазначив, що наразі українське зерно проходить через Польщу транзитом і не імпортується в країну. "Ні пшениці, ні кукурудзи, ні ріпаку. Ця продукція тут не залишається", - підкреслив він.

Представник міністерства повідомив, що протягом останніх тижнів він неодноразово отримував інформацію про нібито розвантаження українських товарів у Польщі, які мали пройти лише через нашу країну. "Жодна інформація не підтвердилася", - зазначив він, але водночас, як вказано, закликав уважно ставитися до таких ситуацій і повідомляти про будь-які порушення.

Колодзейчак також зазначив, що попри позитивний торговий баланс з Україною, польський аграрний сектор страждає. "Ідеться про суму приблизно в 3,5 млрд євро (торговельний баланс – ред.), а в сільському господарстві ми маємо збиток 656 млн євро", - зазначив він.

"Якби я протестував сьогодні, я б перекрив другий кордон. Я не хочу нікому тут говорити, але Польща ввела ембарго на продукти з України, ті, які нас найбільше турбують. Німеччина, ми теж бачимо протести в Німеччині та голоси німецьких фермерів про те, що вони не хочуть цієї продукції з України, де видно, що компанії багато закуповують у Польщі, але уряд не ввів ембарго на цю обтяжливу продукцію і німецький ринок теж відібрали у нас українською продукцією (...)", - сказав заступник міністра.

За його словами, необхідно запровадити квоти на постачання товарів з України до блоку, а доставку за межі ЄС слід спростити.

Доповнення

У вівторок по всій Польщі пройшли численні протести фермерів, які, зокрема, блокували дороги, швидкісні автомагістралі та пункти пропуску на кордоні з Україною. Фермери виступають проти припливу українських товарів, а також європейської політики, пов'язаної із так званим "Зеленим курсом".

Мінагрополітики: на рівні міністрів є постійний діалог, днями буде "активна взаємодія" щодо польської блокади кордону