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Мінагрополітики: на рівні міністрів є постійний діалог, днями буде "активна взаємодія" щодо польської блокади кордону

Мінагрополітики: на рівні міністрів є постійний діалог, днями буде "активна взаємодія" щодо польської блокади кордону

Київ • УНН

 • 30569 перегляди

Міністерство аграрної політики України перебуває у постійному діалозі з Міністерством сільського господарства Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Між Міністерством аграрної політики йде постійний діалог з Міністерством сільського господарства Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні. На рівні міністрів є постійні розмови. Плануються також досить активні певні взаємодії цього тижня. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.

Український уряд перш за все веде перемовини з легітимними представниками польського уряду, тому в частині Міністерства агрополітики йде постійний діалог з Міністерством сільського господарства Польщі. На рівні міністрів є постійні розмови. Планується також досить активні певні взаємодії цього тижня, буквально в ці дні, про що ми окремо повідомимо. Тобто діалог йде перш за все з урядом Польщі

- розповів Висоцький.

Окрім того, він розповів про вимоги польських фермерів та зазначив, що в частині україно-польського кордону присутні певні вимоги політичного характеру.

"Потрібно розуміти, що є декілька напрямків. Є глобально дві вимоги польських фермерів і в принципі загальноєвропейські, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог "Зеленого курсу" до діяльності фермерів в ЄС та в частині повернення пільг й дотацій, які частково були скасовані або плануються до скасування", - сказав Висоцький.

За його словами, це є основні два напрямки вимог.

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"Ми бачимо також, що в частині україно-польського кордону є присутні певні вимоги більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики європейської, які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі. Тому однозначно – це потрібно розділяти", - зазначив Висоцький.

Доповнення

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський заявляв, що регулювання аграрної торгівлі з Україною є одним із пріоритетів міністерства.

Politico писало, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який оголосив себе "найбільш проукраїнським політиком у Європі", вимушений дозволити польським фермерам продовжувати повномасштабну блокаду українського кордону.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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