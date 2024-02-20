Призведе до втрати робочих місць: польський міністр застерігає від повної блокади кордону України
Київ • УНН
Міністр сільського господарства Польщі наголосив на збереженні торгівлі з Україною. За його словами, повна блокада кордону призведе до того, що багато хто з поляків може втрати робочі місця.
На тлі закликів польських фермерів до повної блокади українського кордону міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський підкреслив, що Варшаві потрібна торгівля з Україною. Про це йдеться у відкритому листі польського міністра, пише УНН.
Деталі
Він наголосив, що його регулювання аграрної торгівлі з Україною є одним із пріоритетів Мінагрополітики
Зокрема, Польщі вдалось зберегти заборону на імпорт зернових, ріпаку та насіння соняшнику, а також деяких продуктів переробки, тобто пшеничного борошна, шроту, висівок та макухи.
Водночас ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка б поширила сферу захисту ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олії
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Сєкерський також розповів, що 2022 році Польща зафіксувала профіцит у загальному обсязі торгівлі з Україною у розмірі близько 3,5 мільярда євро.
Натомість вартість польського агропродовольчого експорту в Україну у 2023 році становила 1,033 мільярда євро, тоді як сума імпорту з України - 1,69 мільярда євро.
Повне закриття кордону може призвести до призупинення польського сільськогосподарського експорту в Україну, що може спричинити втрату багатьох робочих місць
Доповнення
Польський урядовець розповів, що початку березня цього року планується запустити допомогу для виробників кукурудзи та виплатити допомогу у зв'язку з посухою.
Окрім того, наразі уряд активно шукає фінансову допомогу для аграріїв. Сєкерський також запросив протестувальників сісти за стіл перемовин, аби спільно знайти компромісні рішення.
Нагадаємо
Україна шукає інші варіанти для експорту своєї продукції, аби обійти польський кордон. Серед варіантів Києва додатковий маршрут через річку Дунай.
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