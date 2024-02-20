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Для подолання польської блокади Україна може збільшити експорт через порти Дунаю - Bloomberg

Для подолання польської блокади Україна може збільшити експорт через порти Дунаю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 52179 перегляди

Україна прагне створити додатковий експортний маршрут, щоб обійти проблеми з польським кордоном. Наразі серед варіантів українського уряду - збільшення обсягів перевезень через річку Дунай

Україна шукає інші варіанти для експорту своєї продукції, аби обійти польський кордон. Серед варіантів Києва додатковий маршрут через річку Дунай. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.  

Деталі

У виданні відзначають, що Україна вже має досвід експортних перевезень через Дунай. зокрема, коли у 2023 році Росія вийшла з підтримуваного ООН безпечного коридору в Чорному морі саме цей маршрут став пріоритетним для країни.

Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана за польський кордон. Наші плани на цей рік – усунути всі штучні перешкоди для експортерів. Також ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики

- цитує Bloomberg міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

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Зазначається, що наразі подробиці щодо нового маршрут невідомі. Однак передбачається, що його буде прокладено від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

У матеріал вказують, що українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Доповнення

У виданні кажуть. що до створення нового дунайського маршруту Україну фактично змусила Польща. Йдеться про постійні блокування кордону, затримки вантажів та економічні втрати, що спричиняють страйкарі. 

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Зокрема, Київ раніше активно використовував автомобільний та залізничний транспорт для торгівлі протягом усієї війни. Проте обсяги експорту через Польщу наразі впали до 300 000 тонн на місяць з 1,3 мільйона у 2022 році, а автомобільні переходи повністю заблоковані.

Кубраков наголошує, що протести зачіпають як європейських, так і українських експортерів.

Блокування кордону – це мільярдні втрати як для нашої економіки, так і для економік Європейського Союзу

- впевнений український міністр.

Нагадаємо

Польські фермери, які блокують дороги поблизу пунктів пропуску з Україною, можуть продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Фермери розпочали загальнонаціональний протест у вівторок, 20 лютого 2024 року. Вони блокують дороги у майже 100 місцях по всій Польщі.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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