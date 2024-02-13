В Україні оновлюють річковий флот: побудували вже дві великотоннажні SLG-баржі

Другу великотоннажну баржу побудувало Українське Дунайське пароплавство. Першу SLG-баржу побудували наприкінці 2023 року. Про це повідомили у вівторок у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

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"Українське Дунайське пароплавство побудувало вже другу великотоннажну SLG-баржу з використанням старих ліхтерних суден (малих сорокаметрових барж). Перша була спущена на воду в кінці минулого року", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, для будівництва баржі тоннажністю 2200 т використовують сорокаметрові ліхтерні баржі. Повноцінна річкова SLG–баржа будується за принципом конструктора: відбувається стикування двох ліхтерів за допомогою вставки, що вирізається із третього судна.

Це дозволяє оновлювати річковий флот навіть під час війни. Усі будівельні роботи відбуваються в Україні. Це важливо для логістики та експорту зерна