В Україні оновлюють річковий флот: побудували вже дві великотоннажні SLG-баржі
Київ • УНН
Українське Дунайське пароплавство побудувало другу великотоннажну баржу SLG, використовуючи старі ліхтери, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Другу великотоннажну баржу побудувало Українське Дунайське пароплавство. Першу SLG-баржу побудували наприкінці 2023 року. Про це повідомили у вівторок у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
Деталі
"Українське Дунайське пароплавство побудувало вже другу великотоннажну SLG-баржу з використанням старих ліхтерних суден (малих сорокаметрових барж). Перша була спущена на воду в кінці минулого року", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, для будівництва баржі тоннажністю 2200 т використовують сорокаметрові ліхтерні баржі. Повноцінна річкова SLG–баржа будується за принципом конструктора: відбувається стикування двох ліхтерів за допомогою вставки, що вирізається із третього судна.
Це дозволяє оновлювати річковий флот навіть під час війни. Усі будівельні роботи відбуваються в Україні. Це важливо для логістики та експорту зерна
Довідково
Вантажопідйомність оновленої SLG-баржі становить 2200 тонн, довжина – 76,5 метра, осадка – 3,1 метра.