В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

Вторую крупнотоннажную баржу построило Украинское Дунайское пароходство. Первую SLG-баржу построили в конце 2023 года. Об этом сообщили во вторник в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"Украинское Дунайское пароходство построило уже вторую крупнотоннажную SLG-баржу с использованием старых лихтерных судов (малых сорокаметровых барж). Первая была спущена на воду в конце прошлого года", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Как отмечается, для строительства баржи тоннажностью 2200 т используют сорокаметровые лихтерные баржи. Полноценная речная SLG-баржа строится по принципу конструктора: происходит стыковка двух лихтеров с помощью вставки, которая вырезается из третьего судна.

Это позволяет обновлять речной флот даже во время войны. Все строительные работы происходят в Украине. Это важно для логистики и экспорта зерна - указал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в X.

Справочно

Грузоподъемность обновленной SLG-баржи составляет 2200 тонн, длина - 76,5 метра, осадка - 3,1 метра.