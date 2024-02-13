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В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 09:04  •  5721 просмотра

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Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Вторую крупнотоннажную баржу построило Украинское Дунайское пароходство. Первую SLG-баржу построили в конце 2023 года. Об этом сообщили во вторник в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"Украинское Дунайское пароходство построило уже вторую крупнотоннажную SLG-баржу с использованием старых лихтерных судов (малых сорокаметровых барж). Первая была спущена на воду в конце прошлого года", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Как отмечается, для строительства баржи тоннажностью 2200 т используют сорокаметровые лихтерные баржи. Полноценная речная SLG-баржа строится по принципу конструктора: происходит стыковка двух лихтеров с помощью вставки, которая вырезается из третьего судна.

Это позволяет обновлять речной флот даже во время войны. Все строительные работы происходят в Украине. Это важно для логистики и экспорта зерна

- указал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в X.

Справочно

Грузоподъемность обновленной SLG-баржи составляет 2200 тонн, длина - 76,5 метра, осадка - 3,1 метра. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
В Україні оновлюють річковий флот: побудували вже дві великотоннажні SLG-баржі
Ukraine is renewing its river fleet: two large-capacity SLG barges have already been built
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