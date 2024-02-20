Ситуація вже починає виходити з-під контролю: поляки заблокували автобус з України, Кубраков відреагував
Київ • УНН
Польські протестувальники зупинили автобус на прикордонному пункті пропуску Рава-Руська-Гребенне і затримали одного пасажира, що викликало занепокоєння віце-прем'єр-міністра України Олександра Кубракова, який наголошує - важлива негайна реакція польського уряду.
На кордоні польські мітинувальники заблокували автобус з України, а одного з пасажирів - "затримали" невідомі. На інцидент відреагував віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, який зауважив, що важлива негайна реакція польського уряду, передає УНН.
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За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону Рава-Руська-Хребенне польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Один з пасажирів, попередньо громадянин Ізраїлю, був затриманий невідомими особами.
"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі знаходяться жінки і діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності.
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Ми впевнені, що такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Впевнений, польській Уряд однозначно не підтримує подібні акції. Важливою є їхня негайна реакція" - прокоментував ситуацію Кубраков.
За його даними, станом на 17.30 ускладнений проїзд пасажирського транспорту на пунктах "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".
Додамо
У Держприкордонслужбі заявили, що польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною - на "Хребене - Рава-Руська" готові щогодини пропускати по вантажівці в обох напрямках, а на "Зосін-Устилуг" - кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів.
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