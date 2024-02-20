Ситуация уже начинает выходить из-под контроля: поляки заблокировали автобус из Украины, Кубраков отреагировал
Польские протестующие остановили автобус на пограничном пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне и задержали одного пассажира, что вызвало беспокойство вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, который отмечает - важна немедленная реакция польского правительства.
К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.
Польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной: сколько грузовиков готовы пропускать и где
Польские забастовщики ослабили ограничения движения на двух пограничных переходах с Украиной, позволив некоторым транспортным средствам проезжать каждый час или 30 минут.
Лиховий объяснил в чем сложность для рф собрать "ударный кулак" на Запорожском направлении
Лиховий объясняет, что для того, чтобы Россия смогла собрать большую ударную силу на Запорожском направлении, ей придется снять войска со своих флангов, что сделает их уязвимыми для украинских контратак.
Маск может стать Нобелевским лауреатом: ему предлагают присудить премию мира 2024 года за работу над технологиями, приносящими пользу человечеству
Норвежский депутат Мариус Нильсен номинировал Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2024 года за работу его компаний, направленную на улучшение общества и связи, а также за защиту свободы слова.
Украина вернула еще 11 детей с оккупированных территорий и россии с помощью Катара
Одиннадцать украинских детей в возрасте от 2 до 16 лет, были возвращены из оккупированных территорий и россии с помощью Катара. Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться
Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы
Эмблемой нарукавного знака для украинских разведчиков был утвержден объемный черный трезубец, символизирующий их работу.
Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи
Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи во время войны.
Украина запускает логистический пункт для получения международной военной помощи - Минобороны
Правительство одобрило постановление о создании Украинского логистического центра за рубежом для регулирования международной военной помощи и содействия.
Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN
Согласно докладу, ракеты, произведенные Северной Кореей, которые россия может использовать в этом году для удара по Украине, содержат много компонентов из западных стран, таких как США, Германия и Япония.