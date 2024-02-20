Ситуация уже начинает выходить из-под контроля: поляки заблокировали автобус из Украины, Кубраков отреагировал

На границе польские митингующие заблокировали автобус из Украины, а одного из пассажиров - "задержали" неизвестные. На инцидент отреагировал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который отметил, что важна немедленная реакция польского правительства, передает УНН.

Детали

По сообщениям СМИ, на пункте пересечения границы Рава-Русская-Хребенне польские протестующие остановили пассажирский автобус. Один из пассажиров, предварительно гражданин Израиля, был задержан неизвестными лицами.

"Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста. Я отметил это во время разговора с Яцеком Северой, главой бюро нацбезопасности Польши. Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства.

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Мы уверены, что такие действия поддерживает абсолютное меньшинство в Польше. Уверен, польское правительство однозначно не поддерживает подобные акции. Важна их немедленная реакция", - прокомментировал ситуацию Кубраков.

По его данным, по состоянию на 17.30 затруднен проезд пассажирского транспорта на пунктах "Долгобичув-Угринов" и "Зосин-Устилуг".

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В Госпогранслужбе заявили, что польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной - на "Хребене - Рава-Русская" готовы каждый час пропускать по грузовику в обоих направлениях, а на "Зосин-Устилуг" - каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей.

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