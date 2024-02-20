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Польские фермеры планируют продолжить блокаду границы до апреля

Польские фермеры планируют продолжить блокаду границы до апреля

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:08  •  11745 просмотра

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Польские фермеры, которые блокируют дороги возле украинских пограничных пунктов пропуска, могут продолжить свои протесты еще на месяц - до апреля.

Польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, могут продолжить протест еще на месяц - до апреля, сообщил Роман Кондрув - лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", которая блокирует пункт пропуска "Медика-Шегини", пишет УНН со ссылкой на польское профильное издание wGospodarce.

Детали

"Мы активизируем протест. Сегодня я собираюсь подать (заявление) на продолжение (протеста) на следующий месяц, он продлится до апреля. Мы будем это делать вахтовым методом (...) Фермеры частично будут работать в поле, часть будет стоять на границе", - отметил Кондрув в эфире RMF FM.

Фермеры начали общенациональный протест во вторник, 20 февраля 2024 года. Они блокируют дороги в почти 100 местах по всей Польше.

Лидер "Подкарпатского обманутого села" Роман Кондрув заявил, что движение на дорогах будет приостановлено на 12 часов, отмечает Money.pl.

На вопрос о причине вторничных протестов фермеров на дорогах Кондрув заявил, что с ними заключили соглашение, но ни одно из их требований не удовлетворили. По его словам, фермеры чувствуют себя обманутыми командой премьер-министра Туска.

Он также ответил на вопрос, что будет, если протесты не принесут результата.

"Если наши требования не будут выполнены, это будет международная проблема. Я слышал, что украинская сторона тоже хочет перекрыть границу с другой стороны. Если мы решим не пускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть наконец будет искать содержательные решения", - заявил лидер "Подкарпатского обманутого села", которого цитирует RMF24.

Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит20 февраля 2024, 11:22 • 23819 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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