Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит
Киев • УНН
Польские фермеры блокировали дороги и пограничные переходы в знак протеста против политики ЕС и импорта продовольствия из Украины.
Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране, как и пункты пропуска на границе с Украиной, во вторник в знак активизации протеста против, по их мнению, несправедливой политики Европейского Союза, сообщает Polskie Radio, пишет УНН.
Детали
Польские фермеры протестуют во многих местах страны. Акция протеста также включает блокирование пунктов пропуска на границе Польши с Украиной. Значительные трудности в движении наблюдаются на дорогах и вблизи пограничных переходов. В частности, из-за протеста фермеров скоростную дорогу S7 в Польше перекрыли в обоих направлениях на развязке Жулавый Всход (Żuławy Wschód). Также ожидаются трудности с движением транспортных средств на DK55 и DK90, сообщил во вторник дежурный Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) в Гданьске. Также ведомство сообщило, что в Куявско-Поморском воеводстве заблокированы съезды и въезды на автомагистраль А1 на ряде развязок.
Демонстранты выступают против политики ЕС "Зеленое соглашение" и либерализации торговли с Украиной. Польские фермеры выражают недовольство влиянием импорта дешевых продуктов питания из Украины.
Сегодня фермеры со всей страны, а также другие социальные группы присоединились к протестующим на пограничных переходах в Медыке и Корчевой.
"(Будет) полная блокада всего движения на пограничных переходах", - цитирует Reuters представителя союза фермеров "Солидарность" Адриана Вавжиняка.
Вавжиняк сказал, что хотя военная помощь будет пропущена, все пассажирское движение, а не только грузовики, будет заблокировано. Он сказал, что будет блокирование портов и автомагистралей.
В рамках акции протеста из украинского поезда высыпали зерно.
Как ожидается, во вторник, 20 февраля, Министерство аграрной политики Польши представит возможности объясниться с протестующими. Перед заседанием правительства премьер-министр Дональд Туск и вице-премьер-министры планируют обсудить с министром сельского хозяйства страны Чеславом Секерским пути решения проблемы.
На 27 февраля польские аграрии запланировали масштабную акцию протеста в Варшаве.
Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит
Польские фермеры блокировали дороги и пограничные переходы в знак протеста против политики ЕС и импорта продовольствия из Украины.
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