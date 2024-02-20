Польські фермери біля пункту пропуску "Медика-Шегині" розсипали зерно з вантажного вагону
Київ • УНН
Польські фермери висипали зерно з вантажного вагону під час акції протесту біля прикордонного пункту пропуску "Медика-Шегині" між Польщею та Україною.
В Польщі мітингувальники перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та розписали зерно з вантажного вагону. Про це УНН повідомляє із посиланням на Суспільне Львів.
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Як повідомляє кореспондент Суспільного з місця події, польські протестувальники у вівторок перекрили залізницю поблизу пункту пропуску з Україною "Медика-Шегині". Вони розсипали збіжжя з вантажного вагону.
У Радіо Свобода зазначають, що протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.
Нагадаємо
Представники польських фермерів анонсували повну блокаду кордону з 20 лютого. Також страйк на 20 днів з 1 березня можуть відновити польські перевізники.
Ймовірна повна блокада кордону: Україна закликала Польщу надати правову оцінку діям учасників акцій та розблокувати рух 20.02.24, 11:15 • 26930 переглядiв