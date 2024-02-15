Польські фермери та перевізники у лютому та березні обіцяють заблокувати всі сполучення на кордоні

Представники польських фермерів анонсували повну блокаду кордону з 20 лютого. Також страйк на 20 днів з 1 березня можуть відновити польські перевізники. При цьому ЄС не підтримує внесення зміни в угоду України з ЄС щодо міжнародних вантажних перевезень, в яких зацікавлена Польща.

Про це передає УНН, із посиланням на коментар в ефірі телемарафону "Єдині новини", віцепрезидента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимира Баліна.

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За словами Баліна, польскі аграрії обіцяють з 20-го лютого заблокувати все сполучення, в тому числі залізничне. Разом з тим, ще на початку січня цього року, уряд підписав з аграріями, які почали страйк 9-го лютого, - певні домовленості.

Польські перевізники підписали угоду 16 січня, і того ж дня ввечері була призупинена блокада до 1-го березня. За словами Баліна, ЄС не підтримує зміни в угоді України та ЄС щодо міжнародно-вантажних перевезень, в свою чергу перевізники Польщі, за неофіційною інформацією планують у березні на двадцять днів заблокувати весь кордон.

На скільки нам відомо, Єврокомісія не підтримує позицію польської сторони стосовно внесення змін до угоди України та ЄС, і міжнародно-вантажних перевезень. Відповідно – високі ризики того, що з першого березня перевізники приєднаються до цього страйку. За нашою попередньою неофіційною інформацією, вони хочуть на двадцять днів заблокувати все, а потім сідати і говорити з нами з позиції сили.