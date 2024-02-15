Польские фермеры и перевозчики в феврале и марте обещают заблокировать все сообщения на границе

Представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики. При этом ЕС не поддерживает внесение изменения в соглашение Украины с ЕС относительно международных грузовых перевозок, в которых заинтересована Польша.

Об этом передает УНН, со ссылкой на комментарий в эфире телемарафона "Единые новости", вице-президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимира Балина.

Детали

По словам Балина, польские аграрии обещают с 20-го февраля заблокировать все сообщение, в том числе железнодорожное. Вместе с тем, еще в начале января этого года, правительство подписало с аграриями, которые начали забастовку 9-го февраля, - определенные договоренности.

Польские перевозчики подписали соглашение 16 января, и в тот же день вечером была приостановлена блокада до 1-го марта. По словам Балина, ЕС не поддерживает изменения в соглашении Украины и ЕС по международно-грузовым перевозкам, в свою очередь перевозчики Польши, по неофициальной информации планируют в марте на двадцать дней заблокировать всю границу.

На сколько нам известно, Еврокомиссия не поддерживает позицию польской стороны относительно внесения изменений в соглашение Украины и ЕС, и международно-грузовых перевозок. Соответственно - высокие риски того, что с первого марта перевозчики присоединятся к этой забастовке. По нашей предварительной неофициальной информации, они хотят на двадцать дней заблокировать все, а потом садиться и говорить с нами с позиции силы. - рассказал представитель Ассоциации автомобильных перевозчиков.

Напомним,

Украинские перевозчики на пункте пропуска "Ягодин" будут повторять действия протестующих поляков, задерживая автомобили для проверки документов в рамках организованного протеста.