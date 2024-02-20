Ймовірна повна блокада кордону: Україна закликала Польщу надати правову оцінку діям учасників акцій та розблокувати рух

МЗС України закликало польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

Блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії росії - написав Ніколенко у соцмережах.

Він зазначив, що кордон Польщі та України - це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів.

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"Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета - провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з росії та інших країн.

Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах. В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки - заявив Ніколенко.

Він зазначив, що українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав.

Нагадаємо

Представники польських фермерів анонсували повну блокаду кордону з 20 лютого. Також страйк на 20 днів з 1 березня можуть відновити польські перевізники.