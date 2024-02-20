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Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение

Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 09:15  •  16992 просмотра

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Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.

МИД Украины призвал польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно ни сопровождалось, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России

- написал Николенко в соцсетях.

Он отметил, что граница Польши и Украины - это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля19 февраля 2024, 13:34 • 21634 просмотра

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - отметил Николенко.

Он отметил, что зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран.

Призываем польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах. В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы 

- заявил Николенко.

Он отметил, что украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств.

Напомним

Представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Ймовірна повна блокада кордону: Україна закликала Польщу надати правову оцінку діям учасників акцій та розблокувати рух
A complete blockade of the border is likely: Ukraine calls on Poland to provide legal assessment of actions of protesters and unblock traffic
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