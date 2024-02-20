Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение
Киев • УНН
Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.
МИД Украины призвал польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.
Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно ни сопровождалось, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России
Он отметил, что граница Польши и Украины - это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.
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"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - отметил Николенко.
Он отметил, что зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран.
Призываем польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах. В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы
Он отметил, что украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств.
Напомним
Представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики.
Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение
Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.
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