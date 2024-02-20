Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона
Киев • УНН
Польские фермеры высыпали зерно из грузового вагона во время акции протеста возле пограничного пункта пропуска "Медика-Шегини" между Польшей и Украиной.
В Польше митингующие перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и расписали зерно из грузового вагона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне Львів.
Детали
Как сообщает корреспондент Суспільного с места события, польские протестующие во вторник перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска с Украиной "Медика-Шегини". Они рассыпали зерно из грузового вагона.
В Радио Свобода отмечают, что протестующие перекрывали железнодорожные пути около 15 минут, затем снова вернулись на трассу, где перекрывают движение грузового транспорта.
Напомним
Представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики.
Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение 20 февраля 2024, 09:15 • 16992 просмотра
Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона
Польские фермеры высыпали зерно из грузового вагона во время акции протеста возле пограничного пункта пропуска "Медика-Шегини" между Польшей и Украиной.
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