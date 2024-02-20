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Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона

Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:12  •  12360 просмотра

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Польские фермеры высыпали зерно из грузового вагона во время акции протеста возле пограничного пункта пропуска "Медика-Шегини" между Польшей и Украиной.

В Польше митингующие перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и расписали зерно из грузового вагона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне Львів. 

Детали 

Как сообщает корреспондент Суспільного с места события,  польские протестующие во вторник перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска с Украиной "Медика-Шегини".  Они рассыпали зерно из грузового вагона.

В Радио Свобода отмечают, что протестующие перекрывали железнодорожные пути около 15 минут, затем снова вернулись на трассу, где перекрывают движение грузового транспорта. 

Напомним

Представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики.

Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение 20 февраля 2024, 09:15 • 16992 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Польські фермери біля пункту пропуску "Медика-Шегині" розсипали зерно з вантажного вагону
Polish farmers protest against the blockade by scattering grain at a border checkpoint
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Польские фермеры возле пункта пропуска "Медика-Шегини" рассыпали зерно из грузового вагона

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