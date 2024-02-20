Через протест фермерів у Польщі значні труднощі у русі на дорогах та поблизу пунктів пропуску: що відбувається
Київ • УНН
Польські фермери блокували дороги та прикордонні переходи на знак протесту проти політики ЄС та імпорту продовольства з України.
Польські фермери заблокували дороги по всій країні, як і пункти пропуску на кордоні з Україною, у вівторок на знак активізації протесту проти, на їхню думку, несправедливої політики Європейського Союзу, повідомляє Polskie Radio, пише УНН.
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Польські фермери протестують у багатьох місцях країни. Акція протесту також включає блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною. Значні труднощі у русі спостерігаються на дорогах та поблизу прикордонних переходів. Зокрема, через протест фермерів швидкісну дорогу S7 у Польщі перекрили в обох напрямках на розв’язці Жулавий Всход (Żuławy Wschód). Також очікуються труднощі з рухом транспортних засобів на DK55 і DK90, повідомив у вівторок черговий Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей (GDDKiA) у Гданську. Також відомство повідомило, що у Куявсько-Поморському воєводстві заблоковані з’їзди та в’їзди на автомагістраль А1 на низці розв’язок.
Демонстранти виступають проти політики ЄС "Зелена угода" та лібералізації торгівлі з Україною. Польські фермери висловлюють невдоволення впливом імпорту дешевих продуктів харчування з України.
Сьогодні фермери з усієї країни, а також інші соціальні групи приєдналися до протестувальників на прикордонних переходах у Медиці та Корчовій.
"(Буде) повна блокада всього руху на прикордонних переходах", - цитує Reuters речника спілки фермерів "Солідарність" Адріана Вавжиняка.
Вавжиняк сказав, що хоча військова допомога буде пропущена, весь пасажирський рух, а не лише вантажівки, буде заблоковано. Він сказав, що буде блокування портів і автомагістралей.
У межах акції протесту з українського потяга висипали зерно.
Як очікується, у вівторок, 20 лютого, Міністерство аграрної політики Польщі представить можливості порозумітися з протестувальниками. Перед засіданням уряду прем'єр-міністр Дональд Туск і віце-прем'єр-міністри планують обговорити з міністром сільського господарства країни Чеславом Сєкєрським шляхи вирішення проблеми.
На 27 лютого польські аграрії запланували масштабну акцію протесту у Варшаві.