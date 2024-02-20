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Через протест фермерів у Польщі значні труднощі у русі на дорогах та поблизу пунктів пропуску: що відбувається

Через протест фермерів у Польщі значні труднощі у русі на дорогах та поблизу пунктів пропуску: що відбувається

Київ • УНН

 • 44820 перегляди

Польські фермери блокували дороги та прикордонні переходи на знак протесту проти політики ЄС та імпорту продовольства з України.

Польські фермери заблокували дороги по всій країні, як і пункти пропуску на кордоні з Україною, у вівторок на знак активізації протесту проти, на їхню думку, несправедливої ​​політики Європейського Союзу, повідомляє Polskie Radio, пише УНН.

Деталі

Польські фермери протестують у багатьох місцях країни. Акція протесту також включає блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною. Значні труднощі у русі спостерігаються на дорогах та поблизу прикордонних переходів. Зокрема, через протест фермерів швидкісну дорогу S7 у Польщі перекрили в обох напрямках на розв’язці Жулавий Всход (Żuławy Wschód). Також очікуються труднощі з рухом транспортних засобів на DK55 і DK90, повідомив у вівторок черговий Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей (GDDKiA) у Гданську. Також відомство повідомило, що у Куявсько-Поморському воєводстві заблоковані з’їзди та в’їзди на автомагістраль А1 на низці розв’язок.

Демонстранти виступають проти політики ЄС "Зелена угода" та лібералізації торгівлі з Україною. Польські фермери висловлюють невдоволення впливом імпорту дешевих продуктів харчування з України.

Сьогодні фермери з усієї країни, а також інші соціальні групи приєдналися до протестувальників на прикордонних переходах у Медиці та Корчовій.

"(Буде) повна блокада всього руху на прикордонних переходах", - цитує Reuters речника спілки фермерів "Солідарність" Адріана Вавжиняка.

Вавжиняк сказав, що хоча військова допомога буде пропущена, весь пасажирський рух, а не лише вантажівки, буде заблоковано. Він сказав, що буде блокування портів і автомагістралей.

У межах акції протесту з українського потяга висипали зерно.

Як очікується, у вівторок, 20 лютого, Міністерство аграрної політики Польщі представить можливості порозумітися з протестувальниками. Перед засіданням уряду прем'єр-міністр Дональд Туск і віце-прем'єр-міністри планують обговорити з міністром сільського господарства країни Чеславом Сєкєрським шляхи вирішення проблеми.

На 27 лютого польські аграрії запланували масштабну акцію протесту у Варшаві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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