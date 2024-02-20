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Польські фермери планують продовжити блокаду кордону до квітня

Польські фермери планують продовжити блокаду кордону до квітня

Київ • УНН

 • 30696 перегляди

Польські фермери, які блокують дороги біля українських прикордонних пунктів пропуску, можуть продовжити свої протести ще на місяць - до квітня.

Польські фермери, які блокують дороги поблизу пунктів пропуску з Україною, можуть продовжити протест  ще на місяць - до квітня, повідомив Роман Кондрув - лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині", пише УНН з посиланням на польське профільне видання wGospodarce.

Деталі

"Ми активізуємо протест. Сьогодні я збираюся подати (заяву) на продовження (протесту) на наступний місяць, він триватиме до квітня. Ми будемо це робити вахтовим методом. (…) Фермери частково працюватимуть у полі, частина стоятиме на кордоні", - зазначив Кондрув в ефірі RMF FM.

Фермери розпочали загальнонаціональний протест у вівторок, 20 лютого 2024 року. Вони блокують дороги у майже 100 місцях по всій Польщі.

Лідер "Підкарпатського ошуканого села" Роман Кондрув заявив, що рух на дорогах буде призупинено на 12 годин, зазначає Money.pl.

на запитання про причину вівторкових протестів фермерів на дорогах Кондрув заявив, що з ними уклали угоду, але жодну з наших вимог не задовольнили. За його словами, фермери почуваються ошуканими командою прем’єр-міністра Туска.

Він також відповів на запитання, що буде, якщо протести не принесуть результату.

"Якщо наші вимоги не будуть виконані, це буде міжнародна проблема. Я чув, що українська сторона теж хоче перекрити кордон з іншого боку. Якщо ми вирішимо не пускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті буде шукати змістовні рішення", - заявив лідер "Підкарпатського ошуканого села", якого цитує RMF24.

Через протест фермерів у Польщі значні труднощі у русі на дорогах та поблизу пунктів пропуску: що відбувається20.02.24, 13:22 • 44821 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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