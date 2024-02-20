Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною: скільки вантажівок готові пропускати і де
Київ • УНН
Польські страйкарі послабили обмеження руху на двох прикордонних переходах з Україною, дозволивши деяким транспортним засобам проїжджати кожну годину або 30 хвилин.
У Держприкордонслужбі заявили, що польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною - на "Хребене - Рава-Руська" готові щогодини пропускати по вантажівці в обох напрямках, а на "Зосін-Устилуг" - кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів, передає УНН.
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За даними ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.
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Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг". Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі, додали прикордонники.
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