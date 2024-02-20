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Польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной: сколько грузовиков готовы пропускать и где

Польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной: сколько грузовиков готовы пропускать и где

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 16:11  •  14212 просмотра

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Польские забастовщики ослабили ограничения движения на двух пограничных переходах с Украиной, позволив некоторым транспортным средствам проезжать каждый час или 30 минут.

В Госпогранслужбе заявили, что польские забастовщики ослабили ограничения движения возле границы с Украиной - на "Хребене - Рава-Русская" готовы каждый час пропускать по грузовику в обоих направлениях, а на "Зосин-Устилуг" - каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей, передает УНН.

Детали

По данным ГПСУ, после 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене - Рава-Русская". Протестующие также выразили готовность каждый час пропускать по 1 грузовику в обоих направлениях.  

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Также участники акции протеста готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг". В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по 1 грузовику на въезд в Польшу и по 3 грузовика на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме, добавили пограничники.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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