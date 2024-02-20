Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Украина ищет другие вариант для экспорта своей продукции, чтобы обойти польскую границу. Среди вариантов Киева дополнительный маршрут через реку Дунай. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В издании отмечают, что Украина уже имеет опыт экспортных перевозок через Дунай. В частности, когда в 2023 году Россия вышла из поддерживаемого ООН безопасного коридора в Черном море именно этот маршрут стал приоритетным для страны.

Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница. Наши планы на этот год - устранить все искусственные препятствия для экспортеров. Также мы работаем над улучшением внутренней логистики - цитирует Bloomberg министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

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Отмечается, что пока подробности о новом маршруте неизвестны. Однако предполагается, что он будет проложен от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

В материал указывают, что украинское Дунайское пароходство уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Дополнение

В издании говорят. что к созданию нового дунайского маршрута Украину фактически заставила Польша. Речь идет о постоянных блокировках границы, задержках грузов и экономических потерях, которые вызывают забастовщики.

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В частности, Киев ранее активно использовал автомобильный и железнодорожный транспорт для торговли на протяжении всей войны. Однако объемы экспорта через Польшу сейчас упали до 300 000 тонн в месяц с 1,3 миллиона в 2022 году, а автомобильные переходы полностью заблокированы.

Кубраков отмечает, что протесты затрагивают как европейских, так и украинских экспортеров.

Блокирование границы - это миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономик Европейского Союза - уверен украинский министр.

Напомним

Польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, могут продлить протест еще на месяц - до апреля.

Фермеры начали общенациональный протест во вторник, 20 февраля 2024 года. Они блокируют дороги в почти 100 местах по всей Польше.

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