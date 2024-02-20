Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg
Киев • УНН
Украина стремится создать дополнительный экспортный маршрут, чтобы обойти проблемы с польской границей. Сейчас среди вариантов украинского правительства - увеличение объемов перевозок через реку Дунай
Украина ищет другие вариант для экспорта своей продукции, чтобы обойти польскую границу. Среди вариантов Киева дополнительный маршрут через реку Дунай. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В издании отмечают, что Украина уже имеет опыт экспортных перевозок через Дунай. В частности, когда в 2023 году Россия вышла из поддерживаемого ООН безопасного коридора в Черном море именно этот маршрут стал приоритетным для страны.
Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница. Наши планы на этот год - устранить все искусственные препятствия для экспортеров. Также мы работаем над улучшением внутренней логистики
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Отмечается, что пока подробности о новом маршруте неизвестны. Однако предполагается, что он будет проложен от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.
В материал указывают, что украинское Дунайское пароходство уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.
Дополнение
В издании говорят. что к созданию нового дунайского маршрута Украину фактически заставила Польша. Речь идет о постоянных блокировках границы, задержках грузов и экономических потерях, которые вызывают забастовщики.
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В частности, Киев ранее активно использовал автомобильный и железнодорожный транспорт для торговли на протяжении всей войны. Однако объемы экспорта через Польшу сейчас упали до 300 000 тонн в месяц с 1,3 миллиона в 2022 году, а автомобильные переходы полностью заблокированы.
Кубраков отмечает, что протесты затрагивают как европейских, так и украинских экспортеров.
Блокирование границы - это миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономик Европейского Союза
Напомним
Польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, могут продлить протест еще на месяц - до апреля.
Фермеры начали общенациональный протест во вторник, 20 февраля 2024 года. Они блокируют дороги в почти 100 местах по всей Польше.
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