Чеслав Сєкіерський

"Акт відчаю": польський міністр попросив вибачення перед Україною за розсипане на кордоні зерно

Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за те, що польські фермери розсипали українське зерно на кордоні на знак протесту проти імпорту зерна.