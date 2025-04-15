Чеслав Сєкіерський

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20269 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136809 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127918 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126163 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128452 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192933 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76843 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164074 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Польський міністр сільського господарства зустрівся з фермерами, які блокують рух вантажівок на кордоні з Україною

Чеслав Секерський зустрівся з фермерами на пункті пропуску "Медика-Шегині", які блокують рух вантажівок. Міністр заявив про намір захищати безпеку польської агропродукції.

Політика • 24 листопада, 17:55 • 33619 перегляди

У Польщі 5 міністрів можуть залишитися без посад в уряді, серед них аграрний міністр

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує реконструювати уряд і звільнити 5 міністрів, у тому числі міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрскі.

Новини Світу • 2 квітня, 08:34 • 23981 перегляди

"Ми в два рази ближче до розблокування кордону з Польщею", — Сольський

Україна і Польща вдвічі наблизилися до вирішення питання розблокування кордону польськими фермерами, заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський.

Економіка • 28 березня, 22:23 • 47167 перегляди

У Варшаві зустрілись очільники аграрних відомств Польщі та України

Очільники міністерств сільського господарства Польщі та України зустрілися у Варшаві для обговорення аграрних питань за участі заступників міністрів та представників сільськогосподарських організацій з обох країн, де український міністр Сольський розвінчав негативні міфи про український аграрний сектор та наголосив на здатності України вистояти та перемогти у війні з Росією.

Економіка • 27 березня, 20:57 • 29877 перегляди

Польський міністр назвав переговори щодо зерна з Україною складними напередодні ключової зустрічі

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо імпорту продовольства були складними, але угода може бути укладена після зустрічей у середу та четвер, присвячених протестам фермерів проти імпорту українського зерна.

Економіка • 27 березня, 14:59 • 24967 перегляди

Україна і Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин - торгпред України

Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час переговорів щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску. Наразі дипломати шукають конструктивне рішення як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів обох сторін.

Економіка • 28 лютого, 16:44 • 27812 перегляди

Мінагрополітики: на рівні міністрів є постійний діалог, днями буде "активна взаємодія" щодо польської блокади кордону

Міністерство аграрної політики України перебуває у постійному діалозі з Міністерством сільського господарства Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Економіка • 21 лютого, 08:49 • 30573 перегляди

Призведе до втрати робочих місць: польський міністр застерігає від повної блокади кордону України

Міністр сільського господарства Польщі наголосив на збереженні торгівлі з Україною. За його словами, повна блокада кордону призведе до того, що багато хто з поляків може втрати робочі місця.

Політика • 20 лютого, 17:51 • 28701 перегляди

Ситуація на кордоні та експорт української продукції: Сольський провів онлайн-зустріч з польським колегою

Міністри сільського господарства України та Польщі обговорили вирішення проблем на кордоні для експорту української сільськогосподарської продукції та продовження переговорів наступного тижня.

Економіка • 16 лютого, 13:35 • 82977 перегляди

Польська прокуратура порушила справу через інцидент з українським зерном на кордоні

Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.

Політика • 13 лютого, 11:00 • 27540 перегляди

"Акт відчаю": польський міністр попросив вибачення перед Україною за розсипане на кордоні зерно

Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за те, що польські фермери розсипали українське зерно на кордоні на знак протесту проти імпорту зерна.

Суспільство • 13 лютого, 10:55 • 30605 перегляди

Польський міністр про імпорт з України: необхідна повна блокада в окремих сферах, будемо звертатись до ЄК із пропозиціями

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що може знадобитися повна блокада певних видів імпорту з України і запропонує Європейській Комісії ліміти на імпорт.

Економіка • 9 лютого, 11:34 • 36299 перегляди

Польща оголосила про посилення перевірок та інспекцій на кордоні з Україною

Польща оголошує про посилення перевірок та оглядів товарів з України на прикордонних переходах з метою захисту вітчизняного сільського господарства.

Політика • 4 лютого, 13:24 • 103326 перегляди

ЄС хоче продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, але з поступками для Польщі - ЗМІ

Європейська комісія може схвалити продовження преференційної торгівлі з Україною до 2025 року, враховуючи пропозиції Польщі щодо обмеження імпорту деяких українських товарів.

Економіка • 29 січня, 18:16 • 74370 перегляди