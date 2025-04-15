Чеслав Сєкіерський

Чеслав Секерський зустрівся з фермерами на пункті пропуску "Медика-Шегині", які блокують рух вантажівок. Міністр заявив про намір захищати безпеку польської агропродукції.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує реконструювати уряд і звільнити 5 міністрів, у тому числі міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрскі.
Україна і Польща вдвічі наблизилися до вирішення питання розблокування кордону польськими фермерами, заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський.
Очільники міністерств сільського господарства Польщі та України зустрілися у Варшаві для обговорення аграрних питань за участі заступників міністрів та представників сільськогосподарських організацій з обох країн, де український міністр Сольський розвінчав негативні міфи про український аграрний сектор та наголосив на здатності України вистояти та перемогти у війні з Росією.
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо імпорту продовольства були складними, але угода може бути укладена після зустрічей у середу та четвер, присвячених протестам фермерів проти імпорту українського зерна.
Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час переговорів щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску. Наразі дипломати шукають конструктивне рішення як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів обох сторін.
Міністерство аграрної політики України перебуває у постійному діалозі з Міністерством сільського господарства Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні.
Міністр сільського господарства Польщі наголосив на збереженні торгівлі з Україною. За його словами, повна блокада кордону призведе до того, що багато хто з поляків може втрати робочі місця.
Міністри сільського господарства України та Польщі обговорили вирішення проблем на кордоні для експорту української сільськогосподарської продукції та продовження переговорів наступного тижня.
Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.
Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за те, що польські фермери розсипали українське зерно на кордоні на знак протесту проти імпорту зерна.
Міністр сільського господарства Польщі заявив, що може знадобитися повна блокада певних видів імпорту з України і запропонує Європейській Комісії ліміти на імпорт.
Польща оголошує про посилення перевірок та оглядів товарів з України на прикордонних переходах з метою захисту вітчизняного сільського господарства.
Європейська комісія може схвалити продовження преференційної торгівлі з Україною до 2025 року, враховуючи пропозиції Польщі щодо обмеження імпорту деяких українських товарів.