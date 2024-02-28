Україна і Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин - торгпред України
Київ • УНН
Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час переговорів щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску. Наразі дипломати шукають конструктивне рішення як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів обох сторін.
Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Торгпред розповів, що провів 4 години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і та міністром сільського господарства Чеславом Секерським.
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За його словами, це були одні з найбільш насичених та інтенсивних перемовин у його кар'єрі. Він також наголосив, що про закриття сполучення між двома країнами не йшлося.
Качка підкреслив, що це буде дуже болючий крок для обох сторін.
За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України
Тарас Качка зауважив, що наразі не може не може наводити деталей, але в результаті перемовин їм вдалося знайти спільну мову тож робота над розблокуванням кордону триває.
Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо
Доповнення
Окремо торговий представник України відзначив появу у ЗМІ заяви Туска щодо ймовірно закриття кордону Польщі з Україною. За його словами, "новинні заголовки можуть ввести в оману".
Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики і пунктуації
Нагадаємо
Вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до розв'язання накопичених проблем.
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