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Україна і Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин - торгпред України

Київ • УНН

 • 27812 перегляди

Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час переговорів щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску. Наразі дипломати шукають конструктивне рішення як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів обох сторін.

Україна і Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин - торгпред України

Україна та Польща не обговорювали закриття кордонів під час перемовин щодо протестувальників та розблокування пунктів пропуску. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі 

Торгпред розповів, що провів 4 години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. 

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За його словами, це були одні з найбільш насичених та інтенсивних перемовин у його кар'єрі. Він також наголосив, що про закриття сполучення між двома країнами не йшлося.

Качка підкреслив, що це буде дуже болючий крок для обох сторін.

За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України

- заявив торговий представник України.

Тарас Качка зауважив, що наразі не може не може наводити деталей, але в результаті перемовин їм вдалося знайти спільну мову тож робота над розблокуванням кордону триває.

Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо

- заявив Качка.

Доповнення 

Окремо торговий представник України відзначив появу у ЗМІ заяви Туска щодо ймовірно закриття кордону Польщі з Україною. За його словами, "новинні заголовки можуть ввести в оману".

Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики і пунктуації

- підкреслив Качка.

Нагадаємо

Вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до розв'язання накопичених проблем. 

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Володимир Омельченко

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