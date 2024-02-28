Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины
Киев • УНН
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Сейчас дипломаты ищут конструктивное решение как разблокировать границу и учесть интересы фермеров обеих сторон.
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Торгпред рассказал, что провел 4 часа очень насыщенных переговоров с министром развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.
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По его словам, это были одни из самых насыщенных и интенсивных переговоров в его карьере. Он также отметил, что о закрытии сообщения между двумя странами речь не шла.
Качка подчеркнул, что это будет очень болезненный шаг для обеих сторон.
За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск - это было бы очень болезненным решением для наших экономик. Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) - это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который является жизненно важным для Украины
Тарас Качка отметил, что пока не может не может приводить деталей, но в результате переговоров им удалось найти общий язык поэтому работа над разблокированием границы продолжается.
Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно
Дополнение
Отдельно торговый представитель Украины отметил появление в СМИ заявления Туска о вероятно закрытии границы Польши с Украиной. По его словам, "новостные заголовки могут ввести в заблуждение".
Поэтому всех призываю полностью и внимательно прочитать заявление Дональда Туска - со всеми элементами риторики и пунктуации
Напомним,
Днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.
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Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Сейчас дипломаты ищут конструктивное решение как разблокировать границу и учесть интересы фермеров обеих сторон.
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