Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков
Киев • УНН
Более 2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину из Польши из-за протестов на границе, в то время как пассажирский транспорт и грузы гуманитарной помощи пропускают без препятствий.
В очередях на въезд в Украину стоят более 2 тыс. грузовиков, однако митингующие пропускают пассажирский транспорт, а также в последние дни нет информации об ограничениях гуманитарных грузов. Об этом во время брифинга рассказал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что по состоянию на сегодня с польской стороне заблокировано более 2000 грузовиков заблокировано, а вчера утром было 2100.
Но при этом, к сожалению, нет официальной информации, сколько мы имеем в очередях на пунктах "Ужгород - Вишне Немецкое", "Чоп - Захонь", потому что там тоже очень много машин накопилось. Потому что машины поехали в объезд, соответственно там пункты пропуска менее мощные, чем, например, "Ягодин - Дорогуск". Есть очередь, есть проблема, и на сегодня ощущают эту проблему все - и перевозчики, и экспортеры, и импортеры
Он добавил, что большинство машин направляются на другие пункты пропуска, чтобы быстрее пересечь границу с Украиной.
Также Балин отметил, что митингующие пропускают пассажирский транспорт, а также в последние дни нет информации об ограничениях гуманитарных грузов.
Напомним
Государственная пограничная служба Украины не получала от польской стороны и от польских пограничников подтверждения о возобновлении с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками, как об этом отмечали в СМИ.
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Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков
Более 2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину из Польши из-за протестов на границе, в то время как пассажирский транспорт и грузы гуманитарной помощи пропускают без препятствий.
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