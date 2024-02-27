Про відновлення блокади кордону польськими перевізниками наразі немає офіційного підтвердження - прикордонники
Київ • УНН
Речник Державної прикордонної служби України заявив, що вони не отримували жодного офіційного підтвердження від польської влади чи прикордонників про плани польських перевізників відновити протести на польсько-українському кордоні шляхом блокування руху 1 березня.
Державна прикордонна служба Україні не отримувала від польської сторони та від польських прикордонників підтвердження щодо поновлення з 1 березня протестів на кордоні з Україною польськими перевізниками, як про це зазначали в ЗМІ. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.
Від польської сторони, від польських прикордонників підтвердження цьому офіційно не маємо. Ні на рівні прикордонного представництва апарату, ні на рівні старших змін по пунктах пропуску. Таку інформацію ми бачили з відкритих джерел, що польські перевізники планують свої дії і доєднатися до польських фермерів щодо блокування кордону
Речник ДПСУ припустив, що, ймовірно, польські перевізники будуть блокувати рух, де і зараз його блокують польські фермери.
Доповнення
Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.
Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2100 вантажівок.