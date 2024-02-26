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Польські перевізники планують відновити протести на кордоні з Україною - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27069 перегляди

Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.

Польські перевізники планують відновити протести на кордоні з Україною - ЗМІ

Польські перевізники планують 1 березня відновити протест на кордоні Польщі з Україною, що було офіційно призупинено в січні, повідомили організатори, повідомляє RMF 24, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, перевізники з Люблінщини та Підкарпаття "знову хочуть заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську та Корчовій". "Можливо, протест торкнеться і під’їзду до переходу в Медиці", - вказує видання.

Перевізники скаржаться, що українці нібито витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи.

Минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, як зазначається, запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа, підкреслив він. Тим часом польська транспортна галузь, як вказано, чекає на конкретні законодавчі акти.

Немає ні законів, ні правил, заявили натомість організатори протестів на Люблінщині та Підкарпатті. "Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проект закону, який посилить контроль за українськими перевізниками, але минули наступні тижні – проекту немає", – коментує президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський. За його словами, перевізники все ще протестують, але неофіційно.

"Сигнали фермерів і перевізників свідчать про те, що якщо до четверга в цьому питанні нічого не відбудеться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости", - зазначає видання.

При цьому зауважується, що "збитки, спричинені блокуванням перевізниками польсько-українських прикордонних переходів, яке тривало понад 10 тижнів, могли становити кілька сотень мільйонів євро".

Нагадаємо

Польські фермери з початку лютого блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За даними ДПСУ, у чергах на в'їзд до України стоять близько 2200 вантажівок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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