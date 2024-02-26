Блокада на кордоні з Польщею: в чергах близько 2200 вантажівок, через ПП "Ягодин" за останні дні в Польщу не пропустили жодної фури - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2200 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

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За словами Демченка, фермери блокують рух на ПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Сукупно на цих напрямках ( де фермери блокують рух- ред) на території Польщі станом на ранок в чергах з можливістю проїзду в бік України перебуває десь 2200 вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти пунктів прокуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин" - заявив Демченко.

За його словами, на пунткі пропуску "Ягодин" перетинає кордон найменша кількість вантажівок. Минулої доби в бік України прослідувало приблизно 50 вантажівок.

Натомість за останні дні польскі фермери не пропустили через жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку.

"Показники перетину кордону з України в Польщу (через КПП "Ягодин- ред.) залишаються нульовими", - наголосив Демченко.

Також критично низькі показники по кількості перетину кордону і по напрямку пункту пропуску "Шегині". За словами Демченка, минулої доби тут перетнули кордон лише 70 вантажівок.

"Загалом, за годину польскі фермери пропускають на кожному з напрямків по кілька вантажівок, які слідють з Польщі і ті, які слідують в Польщу. Але більше вони блокуюють рух для вантажівок, які слідують саме з України", - розповів Демченко.

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