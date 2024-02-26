Агроміністри ЄС зустрінуться, щоб обговорити фермерські протести
Київ • УНН
Міністри сільського господарства ЄС зустрінуться, щоб обговорити протести фермерів по всій Європі та пропозиції щодо зменшення навантаження на фермерів.
Сьогодні, 26 лютого, міністри сільського господарства країн ЄС планують зустрітись для обговорення ситуації в сільськогосподарській галузі Європейського Союзу, зокрема протести фермерів, які охопили низку країн. Про це пише DW, передає УНН.
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Зазначається, що на зустрічі в Брюсселі також обговорюватимуться пропозиції Єврокомісії щодо подальшого полегшення навантаження на фермерів та скорочення їхніх адміністративних витрат.
Разом з тим сторони планують обмінятись ідеями щодо швидкого та структурного реагування на поточну кризу в аграрному секторі.
Доповнення
Фермери в багатьох країнах ЄС, включаючи Німеччину, протестують проти екологічних норм, скорочення субсидій та бюрократії.
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Зокрема європейські аграрії запланували демонстрації у Європейському кварталі Брюсселя на 26 лютого.
Нагадаємо
Польські фермери оголосили про перехід до більш радикальних форм протесту. Вони хочуть надовго заблокувати важливі маршрути та переходи на кордоні з Німеччиною.